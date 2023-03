Tedesco: “Presto un incontro istituzionale con il Consolato uzbeko”

CIVITAVECCHIA – «L’occasione per un incontro istituzionale con il console dell’Uzbekistan è nata da una visita informale della delegazione uzbeca, durante la quale ci siamo dati appuntamento per un meeting con i rappresentanti di questo bellissimo Paese: di concerto con l’assessore Simona Galizia, creeremo un momento di scambio tra loro e le realtà culturali e di Civitavecchia, dalla Fondazione Cariciv alle associazioni. Lo stesso faremo con le realtà produttive della città e gli assessori di riferimento, per un primo confronto con una nazione dal fascino meraviglioso e dalle grandi prospettive di crescita». Così il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco in margine alla visita del console dell’Uzbekistan in Italia, Munira Nizamova.