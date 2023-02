Tedesco: “Peccato per D’Antò, Mari e Tidei sapranno ben rappresentare il territorio”

CVITAVECCHIA – “Contrariamente a quanto avevamo sperato, Vincenzo D’Antò non è stato eletto in consiglio regionale. Al di là dello schieramento, avrebbe fatto piacere avere un consigliere di riferimento in più. Sono convinto che comunque Emanuela Mari, protagonista di un risultato straordinario e punto di riferimento di tutta la nostra maggioranza, e Marietta Tidei potranno svolgere adeguatamente un ruolo di rappresentanza per Civitavecchia, insieme ad altri consiglieri regionali eletti che hanno dimostrato attenzione verso il nostro territorio”. Lo dichiara il Sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.