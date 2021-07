Tedesco in tour con Salvini

CIVITAVECCHIA – Continua la mobilitazione della Lega di Civitavecchia per i sei quesiti referendari di Giustizia giusta.

Domani Ernesto Tedesco accompagnerà il leader Matteo Salvini nel suo tour sul litorale romano. Il sindaco di Civitavecchia è stato infatti nominato dal partito responsabile della campagna referendaria per la provincia di Roma.

“È un incarico che mi onora e che ho assunto con spirito di servizio e convinzione. Firmare questi referendum consentirà di dare un nuovo impulso ad una giustizia che riesca finalmente a funzionare”, ha dichiarato Tedesco.

Domani, domenica 11 luglio, Tedesco sarà quindi con Salvini prima in piazza a Ladispoli (ore 11.30) poi a Fregene (ore 13) e infine a Ostia (ore 18). La Lega di Civitavecchia allestirà comunque un gazebo anche in città: anche questa domenica mattina sarà quindi possibile firmare per i sei referendum di Giustizia giusta in viale Garibaldi 3