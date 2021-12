Tedesco: “Fiducia nell’operato della Procura e dell’Assessore Di Paolo”

CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Ernesto Tedesco rompe il silenzio a seguito della indagine della Procura di Civitavecchia che nei giorni scorsi, dopo una perquisizione della Polizia negli uffici di Palazzo del Pincio, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei persone, tra cui l’Assessore Emanuela Di Paolo.

“Piena fiducia nell’operato della Procura di Civitavecchia – dichiara il Primo cittadino in una breve nota diramata stamattina – Altrettanta incondizionata fiducia in quello dell’Assessore Di Paolo, persona di elevato profilo morale e professionale. Fiducia altresì per il corretto lavoro degli uffici e dei dirigenti. Sono certo di una soluzione positiva della vicenda”.

Sulla stessa linea la posizione della Lega: “E’ bene che chi opera per le indagini faccia il suo lavoro fino in fondo: questo da sempre il pensiero della Lega. Detto questo siamo certi della trasparenza degli atti e ancor più della statura morale del nostro Assessore Emanuela Di Paolo, che ha la piena fiducia di tutto il partito. Non abbiamo dubbi sul fatto che tutto si chiarirà, nei tempi e nei modi debiti”.