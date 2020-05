Tedesco: “Bene Ministro De Micheli su Civitavecchia-Orte, ma da Governo serve più coraggio”

CIVITAVECCHIA – “Ho avuto modo di ringraziare personalmente il ministro Paola De Micheli, che mi ha confermato che l’attenzione del dicastero dei Trasporti sulla Civitavecchia-Orte resta alto. Questa infrastruttura può essere completata rapidamente per diventare una importante valvola di sfogo alla crisi del settore dell’edilizia nell’immediato e ai traffici commerciali portuali a media scadenza”.

Questo quanto afferma il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, che aggiunge: 2Nei giorni scorsi avevo tra le altre cose espresso, attraverso una lettera ai vertici governativi e regionali, l’auspicio che la situazione della superstrada potesse essere sbloccata da una gestione commissariale. Conferme che si va in tale direzione sono arrivate e l’asse stradale è stato inserito tra le arterie giudicate fondamentali per lo sviluppo del Lazio e la cui realizzazione è strettamente legata alla ripresa che dovrà arrivare dopo l’emergenza coronavirus. Speriamo quindi che a breve possa giungere la nomina del commissario che potrà spendere velocemente la somma, già disponibile, di 476 milioni di euro. Tutto ciò in un quadro più ampio di attenzione nei confronti della nostra area, che il governo dovrà tutelare soprattutto attraverso misure specifiche per la portualità, ma non solo. È del tutto evidente che da questa crisi eccezionale non si potrà uscire con strumenti ordinari e credo pertanto che il Governo, in particolare il Mef, debba dimostrare molto coraggio di quanto visto finora”.