Stadio Fattori, M5S: “Cinque anni per eseguire dei lavori che hanno trovato già finanziati”

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo letto con stupore le parole dell’assessore D’Ottavio sui quotidiani di informazione. L’ex presidente della Snc comunica infatti che i lavori al PalaGalli, gestito dalla Snc, partiranno a giugno, 6 mesi dopo quindi aver reperito il finanziamento milionario in Città Metropolitana. I lavori allo stadio Fattori invece saranno conclusi a febbraio 2024, cioè circa 5 anni dopo lo stanziamento dei 3 milioni e mezzo da noi reperiti grazie al lavoro presso il Ministero dei Beni Culturali”.

Così in una nota il Gruppo consiliare del M5S, che denuncia i ritardi dell’Amministrazione Tedesco: “Premesso che fin qui tutti i proclami e tutte le date previste sono state puntualmente non rispettate, troviamo assurdo che serva un intero mandato per fare dei lavori circa un’opera già finanziata mentre su impianti casualmente più attenzionati ci sia una grande voglia di correre. E meno male che erano “la Giunta del fare” o gli autoproclamati “competenti”. Sono gli effetti collaterali del fare un rimpasto ogni 6 mesi. Sono gli effetti collaterali dell’avere una maggioranza perennemente impegnata a discutere con se stessa mentre la città aspetta immobile”.