Stadio Fattori, avanti con la fase 2: approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

CIVITAVECCHIA – L’Amministrazione comunale compie un ulteriore e concreto passo avanti per la riqualificazione dello Stadio “Giovanni Maria Fattori”: è stato infatti completato e trasmesso per l’approvazione in Giunta il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica relativo alla Fase 2 degli interventi di rifunzionalizzazione dell’impianto, per un valore complessivo di 2.787.530,06 euro.

L’iter, che ha recentemente ottenuto il parere favorevole del CONI (n. 67/2025 del 14/05/2025), prevede il successivo invio della richiesta di finanziamento al Credito Sportivo per 2.087.450,06 euro, non appena approvata la delibera in Giunta, attualmente alla firma del Segretario comunale.

Ulteriori 700.080 euro saranno richiesti alla Regione Lazio nell’ambito della manifestazione di interesse per il “Sostegno agli interventi di efficienza energetica e alla realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici”, approvata con determinazione n. G00766 del 22 gennaio 2025.

Il sindaco Marco Piendibene ha commentato:

«Lo Stadio Fattori è un simbolo per la nostra città, un luogo che appartiene all’identità collettiva e che deve tornare ad essere pienamente fruibile, moderno e accogliente. Questa seconda fase segna un punto di svolta concreto: lavoriamo con determinazione per dotare Civitavecchia di un’infrastruttura sportiva all’altezza delle aspettative di società, atleti e cittadinanza. Ringrazio gli uffici e l’Assessorato ai Lavori Pubblici per l’impegno e la puntualità nel portare avanti questo progetto strategico».

Il progetto prevede interventi strutturali e funzionali significativi, tra cui:

• la realizzazione di nuovi servizi igienici pubblici ai lati della tribuna (inclusi servizi accessibili alle persone con disabilità), e l’impermeabilizzazione delle gradinate;

• la ristrutturazione completa del corpo spogliatoi al piano terra, con ambienti conformi alla normativa CONI (tra cui segreteria, spogliatoi per atleti e arbitri, locali antidoping e primo soccorso);

• la sostituzione del manto del campo di gioco, che sarà realizzato con un tappeto erboso ibrido di ultima generazione VerdeMix, in grado di garantire massima tenuta, resistenza e qualità del terreno;

• la nuova recinzione dell’area di gioco, conforme alle normative CONI e alla Lega Nazionale Dilettanti.

L’assessore ai lavori pubblici Patrizio Scilipoti ha sottolineato:

«Stiamo parlando di un progetto di ampio respiro, che restituisce dignità e funzionalità a uno degli spazi più importanti della vita sportiva cittadina. Il nuovo campo in erba ibrida rappresenta un elemento di innovazione, mentre tutti gli interventi sono pensati per garantire accessibilità, sicurezza e qualità. Un impegno che portiamo avanti con serietà, consapevoli del valore che lo sport ha per la coesione sociale, l’educazione e lo sviluppo del territorio».

Con la Fase 2, l’Amministrazione continua dunque a investire in modo concreto sul recupero e sulla valorizzazione dell’impiantistica sportiva, restituendo centralità a uno spazio pubblico che tornerà ad essere protagonista della vita cittadina