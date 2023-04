Stadio del Nuoto, Scilipoti: “Atteggiamenti ostativi nei confronti della Centumcellae?”

CIVITAVECCHIA – Da Patrizio Scilipoti, Consigliere comunale PD, riceviamo e pubblichiamo:

“Nella mattinata di ieri ho contattato telefonicamente l’assessore D’Ottavio ed il delegato Iacomelli per cercare di scongiurare eventuali problemi circa gli spazi acqua per gli allenamenti presso lo Stadio del Nuoto. Avevo cioè proposto di continuare a far allenare regolarmente gli atleti della società Centumcellae convocando contestualmente una riunione tra la stessa e la società che attualmente gestisce lo Stadio del Nuoto per permettere di terminare in armonia, soprattutto nell’interesse degli atleti, la stagione sportiva e cercare magari di far riprendere la nostra proposta di un Consorzio per la gestione dell’impianto. Credevo che sia l’assessore che il delegato avessero preso a cuore la questione sollevata. Mi sono sbagliato. Infatti, in serata sono stato contattato dai vertici della società sportiva ASD Centumcellae che ha lamentato il fatto che la “NC Civitavecchia”, gestore dell‘impianto comunale, avrebbe impedito a 24 atleti di allenarsi regolarmente presso lo stadio del nuoto Marco Galli.

Sono rimasto letteralmente esterrefatto e incredulo. Per questo, poiché sia l’assessore che il delegato allo sport non sono pervenuti, ho contattato il sindaco con il vicesindaco che mi hanno assicurato che se ne occuperanno immediatamente. Nelle more di ciò, in qualità di consigliere comunale, già nella giornata odierna protocollerò una richiesta urgente di accesso agli atti circa tutta la documentazione riguardante la convenzione dello Stadio del nuoto.

Per noi lo sport è inclusione, socialità e amicizia. Non certo tutto questo.

Eventuali attriti tra società non devono ricadere sugli atleti cittadini, soprattutto in un impianto pubblico pagato con i soldi dei contribuenti. Pertanto, se venisse confermato che sono stati attuati atteggiamenti immotivatamente ostativi nei confronti di una società pallanuotistica, la Centumcellae, che ha il grande merito di aver riportato entusiasmo e amore cittadino verso lo sport principe civitavecchiese, e, soprattutto, se venissero accertate mancanze ed inadempienze da parte dell’attuale gestore pro-tempore dell’impianto sportivo pubblico, allora qualcuno si dovrà assumere le proprie responsabilità nelle sedi opportune. Adesso andiamo fino in fondo a questa questione.”

Patrizio Scilipoti – Consigliere comunale PD