Spiagge, approvato il progetto. Magliani: “Tempi record per consentire la loro piena fruizione”

CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia ha bruciato le tappe per rendere operativa al più presto la serie di servizi da erogare nell’ambito degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza, sanificazione e contingentamento delle spiagge libere. La delibera è stata infatti approvata dalla giunta municipale nel corso dell’ultima seduta. Con questo provvedimento si possono quindi avviare le attività e i servizi volti “a garantire la fruibilità in sicurezza delle spiagge libere e dei pontili di ormeggio e delle banchine per la stagione balneare 2021”, come si legge nel testo.

Spiega il Vicesindaco Manuel Magliani: “Come noto, risale al 23 aprile la notizia del relativo stanziamento regionale per i 21 comuni costieri del Lazio: ebbene, in sole tre settimane gli uffici sono stati in grado di perfezionare la delibera, comprensiva di proposta progettuale, scheda di intervento, schede tecniche di progetto e quadro economico. Nel frattempo l’Amministrazione, su forte spinta del sindaco Tedesco, ha avviato la stagione balneare e quindi rimesso in moto quell’economia del mare che può fungere da veicolo attrattivo per il nostro territorio. Con la nostra azione amministrativa, i fondi regionali e le associazioni di volontariato vogliamo essere in grado di fornire sia agli utenti del mare che agli operatori del comparto una solida base dalla quale ripartire”.