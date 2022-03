Sopralluogo in via Betti: ci saranno interventi a breve e media scadenza

CIVITAVECCHIA – Sopralluogo questa mattina in via Betti per il Sindaco Ernesto Tedesco che, accompagnato dall’Assessore ai Lavori Pubblici Roberto D’Ottavio e da tecnici comunali, ha incontrato una delegazione di residenti. Il sopralluogo ha fatto seguito all’incontro della settimana scorsa in Comune, durante il quale erano state illustrate alcune iniziative in essere per l’area.

Spiega l’Assessore D’Ottavio: “Sapevamo delle difficoltà esistenti e siamo venuti a toccare con mano una situazione che è indecorosa. Alcune migliorie potranno essere effettuate a breve scadenza, altre andranno pianificate con gli interventi già programmati o in via di pianificazione. Non ci sottraiamo al confronto, le urgenze sono davvero tante ma abbiamo preso anche con le famiglie presenti l’impegno di cambiare radicalmente la situazione entro la fine del mandato”.

Aggiunge il Sindaco Tedesco: “Dopo la fase di programmazione dei primi due anni di mandato, i cantieri stanno partendo un po’ in tutti i quartieri, ma in questa città c’è ancora tantissimo da fare e via Betti ne è purtroppo la dimostrazione peggiore. Ai residenti della zona, come a tutti i civitavecchiesi, chiedo pazienza perché non tutto si può fare all’istante, ma se stiamo intensificando i momenti di ascolto è perché intendiamo accelerare la riqualificazione della città avviata con milioni di euro già investiti e con altri che dobbiamo investire”.