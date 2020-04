Solidarietà alimentare, Riccetti: “Gli uffici stanno rispondendo costantemente”

CIVITAVECCHIA – In replica ad alcune segnalazioni giunte attraverso la stampa, l’Assessore ai Servizi sociali Alessandra Riccetti commenta così: “Oggi è l’ultimo giorno del bando per accedere ai buoni spesa e già al momento le richieste sono state tantissime e arrivano da una platea che è sostanzialmente sconosciuta ai servizi sociali. Gli uffici stanno rispondendo dalle 8 alle 14 ininterrottamente e, compatibilmente con quelle che definirei le energie fisiche del personale, anche oltre gli orari stabiliti, come abbiamo già fatto anche sabato scorso. Per questo è importante che si comprenda che chi non ha immediato bisogno di un sostegno non sovraccarichi né lo sportello on line né i centralini, perché questo avviso non può in alcuna misura supportare chi, ad esempio, continua a recepire un reddito in famiglia”.

