Sodeco Srl e Petroli Investimenti: “Incremento d’organico e strumenti di incentivo per i dipendenti”

CIVITAVECCHIA – Dopo il Sindacato USB, anche Sodeco S.r.l. e Petroli Investimenti S.p.A. esprimono soddisfazione per la conclusione dello stato d agitazione dei lavoratori delle sedi di Civitavecchia, grazie al pacchetto di misure per incrementare l’organico aziendale promosso dalle due società insieme ad ulteriori strumenti d’incentivo per tutti i propri dipendenti.

“Tali iniziative – si legge in una nota delle due società del gruppo Ludoil Energy – già rientravano nel programma di sviluppo del Gruppo Ludoil Energy, come esplicitato anche nel Piano Industriale 2023/2028. Per il Gruppo Ludoil Energy, infatti, talenti e competenze sono capitale da coltivare e da valorizzare: le Persone Ludoil rappresentano il cuore della competitività e della dimensione industriale dell’azienda, costituendo il suo asset principale. Ogni risultato del Gruppo nasce grazie alla passione e alla professionalità che le Persone Ludoil mettono in ciò che fanno. Inoltre, tutte le procedure operative intraprese da Sodeco S.r.l. e Petroli Investimenti S.p.A rispettano una rigorosa Policy su Salute, Sicurezza e Ambiente, in linea con le normative di settore e in piena sintonia con tutti gli enti e le autorità preposte al controllo. Pertanto, in funzione della consolidata e progressiva strategia di crescita dell’intero Gruppo Ludoil Energy, sono stati concordati degli strumenti d’incentivo a beneficio dei lavoratori. Queste misure hanno trovato immediato riconoscimento da parte di tutto l’organico aziendale e dei propri rappresentanti, ponendo fine, con effetto immediato, allo stato di agitazione”.