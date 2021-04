Soddisfazione trasversale all’indomani del Tavolo del Lavoro

CIVITAVECCHIA – Commenti positivi all’indomani del Tavolo del Lavoro sulla transizione energetica che ha visto la Regione, per voce dell’Assessore Roberta Lombardi, schierarsi apertamente contro il gas a Torre Valdaliga Nord.

Soddisfatto per l’esito dell’incontro il Gruppo consiliare del M5S. “Costretti per decenni a subire servitù imposte dall’alto che hanno bloccato ogni tipo di sviluppo economico alternativo, finalmente s’intravede una luce in fondo al tunnel dopo anni di indifferenza politica nei confronti delle problematiche che hanno sempre attanagliato la nostra città – si legge in una nota stampa del Gruppo – Come gruppo movimento 5 stelle di Civitavecchia continueremo a dare il nostro contributo fornendo soluzioni concrete ed idonee per evitare questa nuova minaccia ambientale, come ad esempio i limiti invalicabili del PTPR che da tempo abbiamo evidenziato e portato all’attenzione di tutti, dalla regione ai ministeri. Oggi sono stati posti al tavolo del lavoro di Civitavecchia punti importanti: distretto delle energie rinnovabili, economia circolare, riconversione aziende e riqualificazione professionale. Si tratta di temi che come civitavecchiesi, attenti all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, abbiamo sempre sognato e il fatto che oggi vengano indicati da un assessore regionale come soluzioni percorribili per il nostro territorio fa ben sperare che stavolta il vento sia veramente cambiato”.

Soddisfatto anche il Sindaco Ernesto Tedesco: “La partecipazione dell’assessore regionale Lombardi ha consentito al Tavolo del lavoro di procedere, con un’audizione che non era stato possibile avere nell’ultima conference call. Abbiamo compiuto un altro passo importante verso la definizione del quadro sullo sviluppo futuro di Civitavecchia, come d’altronde richiesto dalle organizzazioni sindacali. Come è noto, stiamo procedendo per fasi snelle e quindi ci siamo aggiornati. Nei prossimi giorni daremo corso ad un nuovo incontro, alla presenza delle associazioni datoriali”.

Commenti positivi, ma con una postilla critica, dal Consigliere regionale di Italia Viva, Marietta Tidei: “Giusto e imprescindibile ribadire che bisogna lavorare per favorire un modello di sviluppo alternativo e sostenibile, centrato sulla transizione ecologica, le comunità energetiche e l’idrogeno e io aggiungo su un maggiore sviluppo della logistica. Ritengo un grave errore che a tutti i tavoli istituzionali convocati dal comune ai quali ho partecipato non siano stati mai invitati i rappresentanti delle imprese del territorio. Le tante imprese della città, rappresentate dalle varie associazioni di categoria, devono invece avere un ruolo attivo e di primo ordine nella promozione del nuovo modello di sviluppo e di crescita di cui si deve dotare la città. Mi auguro, quindi, che il sindaco provveda a riparare a questa dimenticanza alla prossima occasione utile perché è impensabile escludere dall’ambito della proposta chi il lavoro lo produce. Voglio inoltre informare i cittadini del fatto che ho scritto al ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani per chiedere l’attivazione di un tavolo permanente su Civitavecchia, facendo seguito al tavolo convocato dal sottosegretario Todde negli scorsi mesi. E’ necessario che il Governo sia coinvolto direttamente e in prima persona a sostegno del processo di sviluppo della città. Chiedo inoltre al Sindaco di conoscere lo stato dell’arte sul progetto di Smart City che, mi risulta, l’Enel ha inviato al Comune lo scorso agosto. Sarebbe già un buon punto di partenza verso quella transizione che noi tutti ci auguriamo vicina”.