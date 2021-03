Sindaco e vicesindaco: “Con la direttrice Anniboletti lavoreremo al rilancio del Museo Archeologico Nazionale” RV

CIVITAVECCHIA – “Abbiamo avuto il piacere di dare il benvenuto in città a Lara Anniboletti, nuova Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia. Abbiamo apprezzato fin da questo primo colloquio la grande professionalità e le magnifiche idee che la dottoressa Anniboletti ha per la “casa” della storia del nostro territorio. Il Museo può essere un perno di quel percorso di rilancio culturale e turistico di Civitavecchia al quale stiamo lavorando. Per questo alla neodirettrice abbiamo illustrato i programmi, che prevedono peraltro una riqualificazione dell’area da largo Plebiscito fino al Forte Michelangelo, oltre alla riscoperta di siti come le Terme Taurine ed Aquae Tauri che dobbiamo rendere fruibili. A nostra volta abbiamo avuto riscontro su importanti iniziative che investiranno a breve il nostro Museo. Consideriamo Lara Anniboletti una preziosa risorsa per il territorio e guardiamo con fiducia al futuro”. Così il Sindaco Ernesto Tedesco e il Vicesindaco, con delega ai Beni culturali, Manuel Magliani.