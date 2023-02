Sindaci e Consiglieri regionali per il potenziamento festivo della FL5

CIVITAVECCHIA – “È sempre più imminente necessità di potenziare l’offerta di trasporto ferroviario della linea FL5 nelle giornate di sabato ed in particolare nei giorni festivi, la cui struttura oraria non si addice alle esigenze dei passeggeri lavoratori e nemmeno dei turisti, facendo sì che buona parte dell’utenza anche abbonata debba ricorrere al mezzo privato e che ciononostante di fatto i treni festivi siano ancor più affollati di quelli feriali”. È questo il succo di una serie di lettere che il Vicepresidente del Consiglio regionale Devid Porrello, i consiglieri della VI commissione regionale Mobilità di zona Michela Califano ed Emiliano Minnucci, i Sindaci di Cerveteri Elena Gubetti e di Santa Marinella Pietro Tidei hanno scritto all’Assessorato regionale competente e per conoscenza alla Direzione Regionale di Trenitalia ed all’Osservatorio Regionale sui Trasporti. Analoga lettera è stata inviata dalla Presidente della XI commissione Marietta Tidei Sviluppo economico la quale evidenzia come “i sovraffollamenti dei vagoni non solo rovinano l’esperienza di viaggio di tutti i passeggeri, bensì recano danno all’immagine della nostra Regione, disincentivando il turismo e allontanando gli utenti dei servizi ferroviari, con conseguente ricorso a mezzi privati”. Gli autori delle lettere inoltre chiedono che venga mantenuto anche per l’estate “il primo treno in partenza da Civitavecchia nei giorni feriali alle ore 4:30, utile a raggiungere la Capitale entro l’orario di ingresso lavorativo per i turnisti dei servizi essenziali, quali Ospedali, Trasporto e Forze dell’ordine, che ne sono i principali utilizzatori”.

Lo rende noto il Comitato Pendolari Litoranea Roma Nord, che così commenta: “Ci risulta che anche il Vicesindaco di Fiumicino Ezio di Genesio Pagliuca assieme alla Delegata Sandra Felici così come il Comune di Civitavecchia stiano lavorando ad una lettera con le stesse richieste, e ci auguriamo che altrettanto faccia il Comune di Ladispoli: se così fosse, si tratterebbe di un vero intervento tripartisan, così come dovrebbe essere l’attenzione ai cittadini, e che rafforza le richieste che abbiamo sempre fatto. Accanto ai firmatari delle lettere, intendiamo dunque ringraziare i consiglieri che sappiamo si sono adoperati per questo, nonostante molti di loro siano in questi giorni coinvolti in una impegnativa campagna elettorale, da Andrea Amanati ad Emanuela Mari, ad Enzo d’Antò, Francesca Severi, Paola Fratarcangeli”.

Il Presidente dell’Osservatorio Regionale sui Trasporti Andrea Ricci ha subito plaudito all’iniziativa di Sindaci e Consiglieri, ricordando come “l’ampliamento orario e festivo del servizio è uno dei punti del ‘programma elettorale’ consegnato dall’ORT ai candidati, sia per le esigenze della mobilità lavorativa che si sono rese molto più ampie in questi anni, sia ai fini turistici, vuoi per consentire ai turisti di raggiungere facilmente tante mete interessanti nella nostra Regione, vuoi per mettere i cittadini, spesso abbonati, in condizione di poter utilizzare il servizio pubblico anche per gli spostamenti fossero pure di svago nei fine settimana. Un contributo evidente alla qualità della vita e dell’ambiente”.