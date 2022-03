Si riunisce a Civitavecchia il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

CIVITAVECCHIA – Domani, giovedì 24 marzo, appuntamento importante per la città di Civitavecchia: alle ore 11 si terrà nell’Aula Pucci di Palazzo del Pincio il Comitato Per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. È il primo che si tiene a Civitavecchia ed è particolarmente atteso per le attività di controllo del territorio in questo periodo di transizione dopo la fase più critica della pandemia.

Insieme al prefetto di Roma, dott. Matteo Piantedosi, che sarà affiancato dal viceprefetto vicario Raffaella Moscarella, dal capo di gabinetto Maria Pia Terracciano, dal dirigente Area I Ordine e Sicurezza Pubblica viceprefetto Serafina Mascolo e dal funzionario informatico Patrizia Valente, saranno presenti il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia Andrea Vardaro, il vicecapo di Gabinetto vicario di Roma Capitale Nicola De Bernardini, il questore di Civitavecchia Mario della Cioppa, il 1° dirigente del Commissariato di Civitavecchia Luca Pipitone e il dirigente del Commissariato di Ladispoli vicequestore Federico Zaccaria; per l’Arma dei Carabinieri il comandante provinciale gen. Lorenzo Farferi, il comandante del Gruppo di Ostia ten. col. Giorgio Broccone e il comandante della Compagnia di Civitavecchia cap. Matteo Bologna; per la Guardia di Finanza il comandante del Gruppo di Civitavecchia col. Fabrizio Stella; per il Comune di Civitavecchia il sindaco Ernesto Tedesco e il comandante della Polizia Locale Ivano Berti; per il Comune di Allumiere il sindaco Antonio Pasquini; per il Comune di Cerveteri il vicesindaco Elena Gubetti; per il Comune di Ladispoli il sindaco Alessandro Grando e il comandante della Polizia Locale Sergio Blasi; per il Comune di Santa Marinella l’assessore alla Sanità e ai Servizi Sociali Pierluigi D’Emilio; per il Comune di Tolfa la sindaca Stefania Bentivoglio. Sarà presente anche un rappresentante della Città Metropolitana di Roma Capitale.