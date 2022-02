Si è spento Mauro Nunzi, cordoglio e commozione in città

CIVITAVECCHIA – Si è spento nella notte, all’età di 66 anni, Mauro Nunzi, storico dirigente dell’Ufficio Urbanistica di Civitavecchia. Nunzi, malato da tempo, ha ricoperto anche incarichi amministrativi come Consigliere comunale e successivamente Assessore durante la Giunta Moscherini. Nel 2014 si era candidato Sindaco, senza tuttavia riuscire ad essere eletto. Lunga e proficua anche la sua attività nel settore tecnico dell’Ater tra la fine degli anni ’90 e il 2000. La sua scomparsa ha subito suscitato profondo cordoglio e commozione in città, dove Nunzi, proprio per la sua attività politica e professionale, era molto conosciuto.

“Si tratta di una grave perdita non solo per l’Amministrazione – si legge in una nota di Palazzo del Pincio – ma per tutta la città. Prima apprezzato professionista per lunghi anni all’Ater, poi Assessore, stimato dai suoi concittadini, lascia la sua impronta in tante opere che ha contribuito a realizzare. Nell’esprimere il suo cordoglio, il Sindaco Ernesto Tedesco invia alla famiglia le sue più sentite condoglianze”.

Cordoglio viene espresso anche dal Gruppo consigliare della Lega: “Con Mauro Nunzi la città non perde solo il dirigente all’Urbanistica, ma un professionista esemplare ed un civitavecchiese vero. Pur minato dalla malattia, ancora pochi giorni fa, difendeva il territorio assistendo alla conferenza dei servizi sul biodigestore: è questa la foto che ci lascia in eredità, di un civil servant, come ne servirebbero a migliaia nella pubblica amministrazione. Invece, purtroppo, Mauro era unico. Le più sentite condoglianze alla famiglia”.