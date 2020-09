Si è costituito NOstra, comitato giovanile per il NO al referendum

CIVITAVECCHIA – Anche sul territorio di Civitavecchia-Santa Marinella si è costituito il circolo di NOstra, comitato giovanile per il No al referendum sul taglio del numero dei parlamentari che si terrà il 20-21 settembre.

L’evento di presentazione avrà luogo domenica 6 settembre alle ore 18.00 presso lo spazio condiviso Something Left in zona Ghetto e vedrà la partecipazione del coordinatore nazionale del comitato Jacopo Ricci, di Anna Luisa Contu ed Elisabetta Gallo, rappresentanti dell’ANPI di Civitavecchia e Santa Marinella. “Vi aspettiamo numerosi per difendere la Costituzione e per conoscere in maniera più approfondita le ragioni del No!”.

