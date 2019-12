Settebello al Pala Galli: i complimenti di Battilocchio, Mari e Iacomelli agli organizzatori

CIVITAVECCHIA – Il grande successo della partita della nazionale italiana di pallanuoto ha portato diversi esponenti politici ad esprimere i complimenti per la splendida serata di sport realizzata al Pala Galli.

“Non posso che complimentarmi con gli organizzatori della gara Italia Georgia al Pala Galli. La macchina organizzativa è stata perfetta e gli oltre 2000 spettatori accorsi presso l’impianto cittadino dimostrano ampiamente come Civitavecchia sia pronta ad ospitare eventi internazionali di altissimo livello. Un plauso speciale inoltre voglio rivolgerlo alla preside Tinti, alla professoressa Meloro dell’istituto Alberghiero di Civitavecchia e ai volontari del Nucleo Sommozzatori che hanno espresso al meglio le loro professionalità in ambito di accoglienza e sicurezza” ha dichiarato il deputato Alessandro Battilocchio.

“L’evento di ieri sera dimostra le grandi capacità organizzative della Snc e del Pala Galli. Complimenti alla storica associazione sportiva e a tutti coloro che si sono prodigati per rendere unico l’evento di ieri. Finalmente Civitavecchia ricomincia a sorridere” ha commentato la presidente del consiglio comunale Emanuela Mari.

“Serate come quelle di ieri ci fanno essere orgogliosi di essere civitavecchiesi. Vedere Marco De Lungo difendere la porta dell’Italia campione del Mondo a Civitavecchia davanti migliaia di persone rende giustizia al lavoro incessante che gli organizzatori hanno fatto. A loro vanno tutti i miei complimenti. Come Comune faremo in modo che eventi come questo siano sempre più presenti a Civitavecchia” ha dichiarato il vicepresidente della commissione Sport Matteo Iacomelli.