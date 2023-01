Servizio civile nella CRI di Civitavecchia, domande entro il 10 febbraio

CIVITAVECCHIA – È online sulla pagina dedicata di Servizio Civile www.cri.it/serviziocivile, l’elenco dei progetti di Croce Rossa Italiana per i quali è possibile presentare domanda. Presso la sede della Croce Rossa di Civitavecchia sono disponibili 18 posti per giovani di età compresa tra 18 e 28 anni di età da impiegare in diversi progetti presentati e approvati dal Ministero.

Dopo aver consultato l’elenco e individuato il progetto per il quale si intende candidarsi, è necessario inviare la domanda attraverso la piattaforma dedicata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 febbraio 2022.

Anche per quest’anno i progetti di Servizio Civile in Croce Rossa Italiana prevedono il coinvolgimento dei giovani Volontari nelle numerose iniziative e attività di supporto, aiuto e assistenza delle persone più vulnerabili, operazioni di soccorso e di protezione civile.

Per ricevere maggiori informazioni scrivere a civitavecchia@cri.it o chiamare lo 0766.23382.