Segnali di disgelo tra sindacati e Authority: congelato lo sciopero del 13 e 14 aprile, confermato quello del 21

CIVITAVECCHIA – Qualche timido passo avanti nella vertenza tra sindacati e AdSP in merito alla situazione contrattuale dei dipendenti dell’Authority.

FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGLMARE PORTI, al termine dell’incontro tenutosi con il Presidente Pino Musolino lo scorso 6 aprile e del verbale sottoscritto in forma condivisa, annunciano infatti di aver congelato lo sciopero proclamato lo scorso 28 marzo ma limitatamente alle giornate di giovedì 13 e venerdì 14 aprile (ultime tre ore a fine turno), mantenendo però in essere l’astensione dal lavoro per tutti i dipendenti ADSP già programmato per l’intera giornata del 21 aprile, in attesa, fanno sapere le sigle sindacali, di “eventuali ulteriori comunicazioni”.