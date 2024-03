Scuola Laurenti, ok al progetto esecutivo: la soddisfazione del Vicesindaco Magliani

CIVITAVECCHIA – La giunta Tedesco ha approvato nella seduta odierna il progetto esecutivo per la ristrutturazione del plesso di via XVI Settembre. L’annuncio arriva dal Vicesindaco Manuel Magliani, che ha la delega all’edilizia scolastica. “Quest’estate partiranno i lavori per la facciata della scuola Laurenti. Un’operazione che prenderà il via non appena si concluderanno le lezioni, mentre nel frattempo completeremo tutte le fasi burocratico-amministrative di affidamento dei lavori affinché l’anno prossimo i bambini possano fruire degli spazi scolastici senza dover più subire la presenza di recinzioni, mantovane e ponteggi. Non solo, perché se i finanziamenti PNRR consentiranno di intervenire sull’esterno, in contemporanea si svolgeranno i lavori di sistemazione dei solai all’interno del plesso, così come avvenuto lo scorso anno per la scuola “Cialdi”. Segnalo peraltro che per quest’ultima sono in dirittura d’arrivo proprio le procedure riguardanti la sistemazione delle facciate. Quindi posso dire che questa Amministrazione, e non altri, avrà fatto in modo a settembre di completare la ristrutturazione delle due scuole cittadine che presentavano le maggiori criticità, peraltro conclamate nel tempo. Un grande lavoro degli uffici, cui va un sentito ringraziamento. La sicurezza dei bambini, degli insegnanti e del personale tutto rappresenta un caposaldo fondamentale dell’azione dell’Amministrazione”, conclude Magliani.