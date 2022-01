Scuola, l’Assessore Picca: “Contatti quotidiani con Asl e dirigenti, ecco la situazione in città”

CIVITAVECCHIA – “L’Amministrazione comunale di Civitavecchia segue giornalmente l’andamento del contagio negli istituti scolastici della città. Ciò per effetto di un confronto quotidiano sia con i dirigenti scolastici che con il competente personale della Asl Roma 4 da parte dei nostri uffici”. Così l’Assessore all’Istruzione, Monica Picca, fa il punto sulla situazione.

“Il nostro Assessorato segue così la situazione ad horas, con la Asl che informa puntualmente il Comune sulle decisioni che l’Autorità sanitaria, cui spettano tali competenze, assume circa quarantene o chiusure di classi o di interi plessi. È una impostazione che, a maggior ragione in questi giorni di picco, continueremo ad avere. D’accordo col sindaco Tedesco, il monitoraggio continua su tutte le strutture. Forniamo comunque in allegato al presente comunicato una tabella riepilogativa con la situazione aggiornata sulle misure adottate in città”, conclude l’Assessore Picca.