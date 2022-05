Scuola. Guasto alla mensa, lettera del Comune ai gestori del servizio

CIVITAVECCHIA – L’ufficio istruzione dell’amministrazione ha ricevuto comunicazione di un guasto all’impianto idrico verificatosi al centro cottura del servizio mensa scolastica, per cui non è stato possibile preparare il pasto previsto da menù approvato, sostituendolo con dei panini.

L’ufficio, in una nota della dirigente Gabriella Brullini, ha scritto ai gestori del servizio: “nell’ipotesi che la problematica perduri anche per la giornata di domani, si rende necessario che codesta società, in rispetto ai rapporti contrattuali in essere, provveda alla somministrazione di un pasto alternativo, non “secco” come l’odierno, ma di pari tipologia a quelli previsti da menù. Inoltre, si rammenta l’obbligo di comunicare tempestivamente l’eventuale variazione di menù, sia ai singoli Istituti scolastici che all’utenza tutta, attraverso gli ordinari canali di comunicazione. Infine, si chiede di relazionare in merito allo stato di fatto del guasto rilevato ed alle azioni intraprese per una celere risoluzione dello stesso”.