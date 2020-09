Scuola, Galizia: “Apertura regolare a Civitavecchia il 14 settembre”

CIVITAVECCHIA – Continua l’opera di monitoraggio della situazione nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado da parte dell’Amministrazione comunale. Come spiega l’Assessore alla Scuola, Simona Galizia, “davanti alle esigenze che le misure di contenimento del Covid-19 hanno portato, il comune di Civitavecchia ha messo in campo tutto ciò che era necessario. Ci siamo anzi spinti talvolta oltre le nostre competenze, per far sì che le famiglie non fossero danneggiate, a causa magari di mancanze di cui sarebbero stati responsabili Stato e Regione. A tale scopo, pur in un quadro di evidente difficoltà, gli sforzi prodotti dai nostri uffici, compresi quelli coordinati dagli assessori Sandro De Paolis e Manuel Magliani, ci consentono di poter confermare che lunedì 14 settembre l’anno scolastico partirà regolarmente”.