Scuola, approvato il regolamento. L’Assessore Picca: “Più sostegno alle famiglie”

CIVITAVECCHIA – Alzata di mano unanime in Consiglio comunale per il nuovo regolamento comunale dei servizi educativi.

Come spiega l’Assessore all’Istruzione Monica Picca, “si tratta di un regolamento che, nel rispetto della normativa regionale è calato sulle esigenze della cittadinanza di Civitavecchia. I punti qualificanti sono l’abbattimento del 20% della retta ai secondi figli, l’esenzione per gli utenti con disabilità grave, la precedenza ai minori con genitori entrambi lavoratori. Inoltre le rette mensili sono suddivise in 10 fasce di reddito, sempre per sostenere ancor di più le esigenze degli utenti dei servizi educativi della nostra città”.

“L’attenzione per il sociale c’è, così come c’è una chiara visione alla base delle scelte operate: far sì che l’istituzione Comune sia di sostegno e non di ostacolo per chi si impegna ogni giorno con la difficile arte del crescere i figli. L’Amministrazione, con il voto di tutto il consiglio comunale, lo ha dimostrato consentendo quindi di affrontare il nuovo anno scolastico pesando meno sull’economia delle famiglie”, conclude l’Assessore.