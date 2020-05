CIVITAVECCHIA – Scontro maggioranza-opposizione sul nuovo regolamento Tari, approvato stamattina dalla Conferenza dei Capigruppo. Un provvedimento presentato dall’Amministrazione Tedesco come innovativo per diverse categorie.

“Sono molto soddisfatta del lavoro fatto dall’assessore e dalla Capigruppo, siamo riusciti a mandare un messaggio importante abbattendo la spesa del 50% per tutte le Onlus, i centri polivalenti e gli oratori della nostra città, i luoghi di culto e gli impianti comunali dati in gestione ad associazioni sportive” ha dichiarato la presidente del consiglio Emanuela Mari, che sottolinea poi altre novità quali gli sconti per tutte le attività commerciali e industriali che sono rimaste chiuse causa Covid negli ultimi mesi. “Siamo riusciti ad ottenere uno sconto del 15% sia per la parte fissa che per la parte variabile nonostante tutte le criticità del nostro bilancio, attendiamo provvedimenti dal Governo che attueremo immediatamente – aggiunge l’assessore al bilancio Emanuela Di Paolo – Altri sconti sono stati previsti per Bed e Breakfast e affittacamere la cui attività, strettamente collegata ai flussi crocieristici, riprenderà sicuramente più lentamente”.”Stiamo cercando di alleviare le problematiche delle parti della cittadinanza che hanno sofferto di più la crisi economica dovuta al Covid mantenendo in vita i servizi comunali”, concludono all’unisono Mari e Di Paolo.

Di tutt’altro avviso il gruppo consiliare del Partito Democratico, che bolla il nuovo regolamento come “iniquo” e non rispettoso delle promesse fatte di fronte alle categorie dei commercianti incontrati solo pochi giorni fa.

“Ci saremmo aspettati che l’Amministrazione Comunale prendesse spunto dalle proposte fatte solo qualche giorno fa dal nostro Partito che ha indicato anche come reperire i fondi per coprire gli sgravi tributari in favore dei più penalizzati – si legge in una nota a firma dei consiglieri Marco Piendibene, Marco Di Gennaro e Marina De Angelis – Certo, a fronte di una richiesta del PD in favore del commercio della totale esenzione della TARI per il 2020, poteva essere accettabile una mediazione che tenesse conto anche delle esigenze del Comune e proprio questo è il principio che abbiamo sostenuto con convinzione durante più sedute della conferenza capigruppo. Tuttavia ne è scaturito un provvedimento che, a nostro giudizio, ha sancito arbitrariamente diverse gravità di sofferenza tra categorie che invece meritano le stesse agevolazioni. C’è ad esempio la categoria dei Bed&Breakfast e affittacamere, penalizzata dal crollo delle crociere e del turismo, a cui giustamente viene riconosciuta una riduzione una tantum del 30% della parte fissa e della variabile della TARI e poi però, per le stesse voci, si riconosce soltanto una riduzione del 15% a coloro che, oltre a dover rispettare l’ordinanza di chiusura e veder azzerati i propri introiti, hanno dovuto fare i conti con affitti, utenze e contributi con la certezza di dover riavviare l’attività in perdita di esercizio. Anche se può sembrare una goccia nel mare, l’amministrazione Tedesco avrebbe potuto affermare il principio che tutti coloro che si trovano in difficoltà devono essere aiutati nello stesso modo. Tanto più a fronte delle tante promesse fatte ai commercianti negli incontri formali ed informali. Questa sperequazione – concludono – ci ha indotto a votare contro nonostante, fino all’ultimo, abbiamo cercato un punto d’incontro e ci rincresce profondamente constatare che i nostri sforzi e le nostre proposte siano rimaste inascoltate”.