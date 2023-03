Sconcerto e commozione anche a Civitavecchia per la scomparsa di Bruno Astorre

CIVITAVECCHIA – Ha destato stupore e commozione anche in città la scomparsa improvvisa del senatore Bruno Astorre, legato al nostro territorio per i suoi incarichi politici e istituzionali (consigliere regionale prima, Segretario regionale del PD poi) che lo avevano visto più volte presente a Civitavecchia e nel comprensorio.

Parole di cordoglio sono arrivate in tal senso dal Presidente della Compagnia Portuale, Patrizio Scilipoti, a nome di tutti i lavoratori della CPC: “Le donne e gli uomini della Compagnia Portuale Civitavecchia sono profondamente sconvolti a addolorati dalla notizia della scomparsa del senatore, amico e compagno, Bruno Astorre. Un uomo vero, intelligente e simpatico, mai banale, che ha dato moltissimo al nostro porto e al nostro territorio e che non ha fatto mai mancare il proprio aiuto e la propria presenza nei momenti più difficili degli ultimi anni. Come portuali civitavecchiesi ci stringiamo al dolore dei suoi cari e di tutte le persone che gli volevano bene. Caro Bruno, che la terra ti sia lieve. Ci mancherai tantissimo…”

Cordoglio anche da parte del Sindaco Ernesto Tedesco: «Siamo tutti sconvolti dalla notizia della scomparsa del sen. Bruno Astorre. A sua moglie Francesca, collega di Frascati, alla famiglia e alla sua comunità politica le mie sentite condoglianze».