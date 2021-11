Sciopero di tutto il personale di CSP lunedì 8 novembre

CIVITAVECCHIA – Sciopero di 24 ore di tutto il personale di Civitavecchia Servizi Pubblici. A proclamarlo, per la giornata di lunedì 8 novembre, le organizzazioni sindacali di Cgil Fp, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Fiadel a causa del perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo dei CCNL. L’astensione collettiva dal lavoro è indetta per l’intera giornata di lunedì per tutti i turni di lavoro con inizio nel medesimo giorno e con la garanzia dei servizi minimi previsti dalla legge 146/90 e successive modificazioni e dall’Accordo nazionale di settore del 1° marzo 2001. I settori interessati dallo sciopero saranno igiene urbana, servizi cimiteriali, ecocentro comunale ed uffici amministrativi, pertanto i predetti settori potranno subire ritardi, interruzioni o rallentamenti durante l’intera durata dell’astensione.