Santa Marinella, proseguono le iniziative socio sanitarie di sostegno alle categorie fragili

SANTA MARINELLA – Proseguono, con il raggiungimento di nuovi importanti risultati, i progetti socio sanitari frutto della proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale del sindaco Pietro Tidei e la Asl Rm 4, con particolare attenzione al supporto delle categorie della popolazione più fragili. Santa Marinella, con il sindaco Tidei , l’assessore ai servizi sociali Pierluigi D’Emilio, e il consigliere delegato alla sanità Alessio Manuelli , è uno dei comuni del comprensorio del distretto sanitario della Asl RM 4 che, al pari di Civitavecchia Tolfa Allumiere Manziana Bracciano ed altre località ancora, ha aderito e firmato il protocollo d’Intesa con la Asl Rm 4. L’accordo, raggiunto anche grazie all’impegno della dirigente dell’ azienda sanitaria, Dott.ssa Cristina Matranga, ha come oggetto la gestione integrata di pazienti che sono in condizioni sociali di difficoltà,ed alcune volte provengono direttamente dalla strada . Persone che poi diventano degenti degli ospedali di comunità. Con il nuovo protocollo si darà la possibilità ai servizi sociali di prendere subito contezza della situazione, ed avere il giusto tempo per poter intervenire. “Si tratta molto spesso- spiega l’assessore D’Emilio -di persone con grandi fragilità, talvolta anche con problemi non solo di salute, ma anche economici che però non di rado, anche per pudore, non si rivolgono ai servizi sociali, ma hanno assolutamente bisogno di essere aiutati, tecnicamente presi in carico. Non vogliamo lasciare sole queste persone e i servizi sociali provvederanno attivando un Piano di Attuazione Individuale, per far si che quando queste verranno dimesse, troveranno una rete di aiuto pronta a sostenerli. In tal modo, e in sinergia con gli altri enti coinvolti, anche il nostro comune sarà in grado di intercettare queste esigenze e dare delle risposte concrete a persone che hanno bisogno e che meritano le dovute attenzioni. In un futuro tali persone potranno trovare cure ma anche forme di inclusione sociale e sostegno nella casa di comunità . Colgo l’occasione per ricordare che l’iter per la nascita dell’ospedale e del il poliambulatorio sta andando avanti. Proprio ieri l’altro prima della firma ufficiale la Dottoressa Matranga ha annunciato pubblicamente l’imminente inizio dei lavori. Tra pochi giorni approveremo in consiglio comunale l’ultima variante urbanistica necessaria per dare attuazione al progetto dell’ospedale redatto dalla Asl. Possiamo pertanto affermare che anche questa importate iniziativa per il territorio sarà ultimata secondo il crono programma già stilato dalla Asl”. Anche nel 2024 come ha anticipato il Sindaco Tidei si stanno predisponendo nuovi progetti di inclusione sociale e sostegno alle diverse fasce di povertà o, semplicemente di disagio psicologico, che già sono attive sul territorio. IL riferimento è anche per l’avvio di lavori della nuova mensa sociale dove potranno trovare ogni giorno pasti caldi a pochissimi euro ,molti nostri concittadini”. Infine il consigliere delegato alla Sanità Alessio Manuelli ha voluto ricordare che presso il poliambulatorio Asl di Via Valdambrini è stato attivato uno sportello medico per la cura dei disturbi alimentari, che colpiscono. purtroppo, oggi non solo gli adolescenti

Il sindaco Avv. Pietro Tidei

L’assessore politiche sociali Pierluigi d’Emilio