Santa Marinella. Corso gratuito per la qualifica di Operatore Socio Sanitario

SANTA MARINELLA – Continuano le iniziative avviate dall’ amministrazione comunale del sindaco Tidei e dall’assessore ai servizi sociali D’Emilio, di contrasto alla disoccupazione anche attraverso la promozione di corsi di formazione e l’apertura di sportelli di avviamento al lavoro. “Questa volta afferma l’assessore competente Pierluigi D’Emilio- grazie all’adesione al progetto GOL fatta circa due anni fa, abbiamo messo in campo una nuova importante opportunità per riqualificare le competenze professionali e dare a moltissime persone del territorio una concreta possibilità di occupazione. Tutti gli interessati, infatti potranno partecipare al corso che, sottolineo sarà completamente gratuito per diventare Operatore Socio Sanitario. Si tratta nello specifico di un percorso formativo di qualifica per una figura professionale che oggi è sempre più richiesta. Sono molte infatti le strutture socio sanitarie pubbliche e private, residenze per anziani cliniche ospedali, come pure i nuclei familiari con persone anziane o diversamente abili, che hanno la necessità , talvolta anche l’urgenza, di assumere Oss ovvero dipendenti in grado di svolgere con competenza servizi di assistenza e cura della persona. Ricordo ancora – prosegue l’assessore alle politiche sociali D’Emilio- che per partecipare al corso bisogna essere iscritti al centro per l’impiego. Per ulteriori informazioni in merito ci si può rivolgere agli uffici inviando una mail all’indirizzo protocollosantamarinella@postecert.it senza dimenticare di inserire un numero di telefono al quale si vuole essere ricontattati.

Con il sindaco Tidei vogliamo rivolgere un invito a tutte le persone interessate a non lasciarsi sfuggire un’opportunità come questa che consente di seguire nella propria città un corso di formazione senza dover sostenere spese. Questo anche perchè ripeto è importante riqualificare la formazione professionale per far si che chi vive una condizione difficile possa ritrovare la propria serenità e dignità attraverso una occupazione stabile”. Così la nota stampa del sindaco Tidei e dell’assessore D’Emilio.