Santa Marinella, approvato il bilancio di previsione

SANTA MARINELLA – Riceviamo e pubblichiamo:

“Abbiamo concluso l’attività amministrativa del 2023 con l’approvazione in consiglio comunale di alcune importantissime delibere che ci proiettano nel nuovo anno con il raggiungimento di altri importanti risultati. E’ stato, infatti , approvato a maggioranza il bilancio di previsione che ha confermato , come per altro si ripete dal 2020, che le casse del comune godono di ottima salute, ovvero che non esistono più le difficoltà finanziarie che ereditammo nel 2018 quando fummo costretti a dichiarare il default . Siamo uno dei pochissimi comuni d’ Italia ad aver approvato il bilancio prima del 31 dicembre. In particolare, e questo è per noi motivo di orgoglio, l’organo dei Revisori dei Conti dopo aver attentamente esaminato tutti i documenti contabili ha promosso, a pieni voti il bilancio e questo a riprova dell’ ottima gestione finanziaria compiuta da questa amministrazione e a conferma del impegno con il quale ha svolto le sue funzioni l’ufficio ragioneria con il suo responsabile Marco Frascarelli . Come è stato più volte spiegato, tutte le opere pubbliche eseguite e in cantiere, e parliamo del sottopasso di via Valdambrini della nuova piscina comunale dove sono ripresi i lavori dell’ ospedale di comunità, ma l’elenco sarebbe ancora molto lungo, sono state eseguite grazie alla partecipazione a numerosi bandi, che hanno permesso al comune di Santa Marinella di ottenere finanziamenti per decine di milioni. Oggi possiamo, tranquillamente, asserire di essere tra le amministrazioni comunali più virtuose del comprensorio per aver ottenuto la maggior percentuale di fondi anche provenienti dai bandi finanziati dal Pnrr . Ed è proprio grazie a quasi un milione di euro, ottenuti grazie ad un progetto che risale ormai ll 2022 sarà possibile intervenire anche sul settore dell’ambiente. Il comune infatti ha ottenuto un ulteriore finanziamento che potrà essere utilizzata tramite l’ ente appaltatore del servizio di raccolta differenziata ovvero la Gesam per andare a risolvere alcune criticità a tutto vantaggio dei cittadini e utenti. In pratica sarà possibile intervenire anche con l’acquisto di nuovi mezzi e macchinari per rendere l’ ecocentro dei via Perseo A Santa Marinella un’ isola ecologica moderna e funzionale . Inoltre è stata prevista la nascita di piccole isole ecologiche nella frazione di Santa Severa, per dare l’opportunità soprattutto durante il periodo estivo, di poter sempre disfarsi dei rifiuti andando cosi a risolvere definitivamente alcuni disservizi lamentati in passato”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei