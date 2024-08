Santa Marinella: al via il trasporto per disabili alla spiaggia di Santa Severa

SANTA MARINELLA – Sarà attivo da questa settimana il nuovo servizio di trasporto per disabili messo a disposizione dal Comune di Santa Marinella e dalla Misericordia per raggiungere la spiaggia “Accessibility on the SeaSide” inaugurata in agosto e realizzata grazie al contributo del Coniglio della Presidenza dei Ministri e della Regione Lazio.

“L’obiettivo di questo nuovo servizio è quello di facilitare la mobilità e il raggiungimento dell’arenile di Santa Severa attrezzato per accogliere e supportare i bagnanti con disabilità -ha spiegato la vicesindaca Roberta Gaetani-

Nello specifico si tratta di un trasferimento che avviene tramite due veicoli idonei al trasporto dei disabili e dei carrozzati, dotati di pedane per il carico e che, previa prenotazione, preleveranno l’utente al proprio domicilio e lo condurranno fino alla spiaggia di lungomare Pyrgi. Poi dal mare l’utente sarà riaccompagnato a casa, sempre negli orari prefissati dal turno scelto. A nome dell’Amministrazione Comunale ringrazio la Misericordia di Santa Marinella per la disponibilità a svolgere il servizio”, ha concluso la Vicesindaca.

Il servizio di trasporto a carattere completamente gratuito, funzionerà durante tutti i giorni della settimana, compresi il sabato e la domenica e fino al 30 settembre.

Per usufruire del servizio, sarà necessaria la prenotazione, chiamando al numero di telefono messo a disposizione dalla sede locale della Misericordia: 375 741 5636

Gli orari messi a disposizione per il trasferimento alla spiaggia sono i seguenti:

la mattina dalle ore 7:30 alle ore 9:00 con ritorno dalle ore 12:30 alle ore 13:30

il pomeriggio dalle ore 13:00 alle 14:30 con ritorno dalle ore 19:00 alle 20:00.