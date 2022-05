S. Marinella. Settanni passa con FdI, che elogia il trasformismo: “Un arricchimento”

SANTA MARINELLA – I cambi di casacca continuano a caratterizzare la politica a tutti i livelli, rendendo ormai il trasformismo politico un fenomeno salutato addirittura con soddisfazione dai partiti. Ne è eloquente e imbarazzante testimonianza il comunicato stampa con cui Fratelli d’Italia annuncia a S. Marinella l’adesione del Consigliere comunale Francesco Settanni, ormai ex Gruppo misto e niente meno che candidato sindaco con il M5S alle ultime elezioni amministrative. Una considerevole parabola politica per il neo consigliere di FdI, che anziché censurare il fenomeno del trasformismo, addirittura da uno schieramento all’altra, parla invece di “arricchimento” del partito.

“Continuano le adesioni a Fratelli d’Italia della Provincia di Roma: – si legge infatti in una nota di FdI – le fila del partito guidato da Giorgia Meloni si arricchiscono nella città di Santa Marinella, con la presenza del Generale Francesco Settanni”.

“Sono certo che con l’ingresso del Generale Settanni, a Santa Marinella torneranno ad essere sempre più presenti realtà civiche e una rete di associazioni pronte a portare avanti progetti e proposte per i cittadini e per il territorio – le parole invece del deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni – L’esperienza e la competenza che lo contraddistinguono sono qualità molto apprezzate in Fratelli d’Italia, che con Settanni entra in consiglio comunale in una città importante come Santa Marinella”.

“Il nostro obiettivo è formare una classe dirigente capace di governare al meglio – aggiunge invece Roberta Angelilli, componente dell’esecutivo nazionale di FdI – aggregando sul territorio figure apprezzate e rappresentative come Francesco Settanni a Santa Marinella”.