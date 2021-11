Roscioni: “Risibile è il Codacons che ha perso ogni credibilità”

CIVITAVECCHIA -Non si fa attendere la nuova replica al Codacons dell’Assessore all’Urbanistica, Leonardo Roscioni, sul tema della gestione della Ficoncella.

“Risibile – contrattacca nuovamente Roscioni – è solo e soltanto l’atteggiamento di un’associazione, il Codacons, che a livello locale ha ormai da tempo perso ogni credibilità, di cui non si ricorda una sola battaglia condotta nell’interesse dei consumatori che dice di rappresentare, ma solo inutili esposti e ripicche (con le quali si fanno mera propaganda…salvo poi rimproverarla agli altri se solo normalmente rispondono!) su questioni nate solo da astio personale che nulla interessano all’Amministrazione Comunale. Abbiamo progettato e presto attueremo una ristrutturazione del sito della Ficoncella che sistemerà anni di abusi e di illegittimità (accertati proprio dall’Anac per le gestioni passate, non certo questa) durante i quali l’associazione privata in questione è stata silente ed inerte. In attesa di queste difficoltose ma necessarie attività amministrative, come già detto il Comune sta gestendo virtuosamente in proprio il sito attraverso l’affidamento di pulizia e guardiania sotto soglia (invitiamo il Codacons a studiare meglio normative che palesemente mostra di non conoscere…) fino alla gara. Il riferimento agli incassi quintuplicati per il sito è stato fatto solo perché il comunicato parlava di possibile “danno erariale” per questo periodo ed allora abbiamo dimostrato (dati alla mano) che non esiste questo problema, anzi è l’opposto”.

“Le altre farneticazioni degli esponenti locali del Codacons sul permanere della Cooperativa uscente (vera avversaria del Codacons) – conclude Roscioni – sono talmente fuori dal mondo e prive di qualunque pregio giuridico che non meritano altri commenti, e soprattutto non interessano ai cittadini. I quali non mantengono alcun ricordo di risultati del Codacons a livello locale per cittadini e consumatori, ma ai quali confidiamo di dare ciò che più interessa loro al di là delle chiacchiere, ovvero un sito termale più valorizzato, bello e funzionale, che è ciò per cui stiamo lavorando”.