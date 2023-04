Riordino disciplina in materia sanitaria e proroga mezzi militar in Ucraina, si può firmare in Comune

CIVITAVECCHIA – In seguito alla richiesta giunta a tutti i Comuni d’Italia di effettuare due raccolte di firme per l’abrogazione del “Riordino disciplina in materia sanitaria” (art. 1, comma 13 del D.L. 502/1992) e delle “Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi d equipaggiamenti militari in favore dell’Ucraina” (art. 1 del D.L. 02/12/2022 N. 185), si da notizia alla cittadinanza che si può firmare presso il Segretariato Generale del Comune di Civitavecchia (piazzale Guglielmotti 7), nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00; martedì e giovedì anche nell’orario pomeridiano dalle ore 15.30 alle ore 17.30.