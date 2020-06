Rifiuti. “Inspiegabile come l’Amministrazione possa revocare in servizio che funziona”

CIVITAVECCHIA – La sospensione dei nuovi orari per la raccolta “porta a porta” in zona 1 non placa le polemiche e le proteste per l’attuale gestione dei rifiuti da parte dell’Amministrazione Tedesco. Resta sotto accusa, anche in vista della manifestazione del prossimo 18 giugno, la riduzione ad un unico giorno del ritiro di plastica e metallo e, soprattutto, decisione di interrompere il “porta a porta” in zona 2 a partire dal prossimo luglio. E la Rete delle Associazioni, dopo il caos di questi giorni, torna a contestare la Giunta.

“Non essendo bastato tutto ciò – si legge in una nota della Rete – evidentemente, a scoraggiare i cittadini che imperterriti hanno continuato a differenziare nonostante tutto, con delibera n. 47/20 questa Giunta ha abolito, a far data da luglio, la raccolta porta a porta nella zona 2. Inspiegabile come un Amministrazione comunale possa decidere di revocare un servizio che funziona, che ha reso Civitavecchia ‘comune virtuoso’, che ha creato posti di lavoro e che ha liberato la città da cassonetti putridi e fatiscenti traboccanti di rifiuti di ogni genere. Rete delle Associazioni parteciperà alla manifestazione che si terrà giovedì 18 giugno alle 15.30 a Piazzale del Pincio, per protestare pacificamente contro scelte scellerate che, oltre ad offendere l’impegno e la volontà della cittadinanza, creano terreno fertile per l’insediamento di ulteriori elementi inquinanti in una città che già tanto ha pagato ed ancora paga, in termini di salute pubblica e di decessi”.