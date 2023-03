“Riassunto di un fine settimana di lotta”

CIVITAVECCHIA – Dal Friday for Future Civitavecchia riceviamo e pubblichiamo:

“Questo fine settimana, come FFF Civitavecchia, abbiamo partecipato alla manifestazione nazionale di Per Il Clima Fuori Dal Fossile ed organizzato, insieme al collettivo No Al Fossile Civitavecchia, la presentazione del documentario “Inshallah” che presenta il tema delle tratte migratorie balcaniche. Non sono stati due eventi indipendenti tra di loro, anzi. Noi crediamo fermamente che la giustizia ambientale sia strettamente legata alla giustizia sociale. In che modo?

Nello stesso modo in cui si fermano i migranti intimandoli di “rimanere a casa loro” mentre le nostre aziende devastano i loro territori (come ad esempio Eni in Nigeria).

Nello stesso modo in cui il trend principale delle istituzioni è quello di criminalizzare chi aiuta gli ultimi o chi pone l’accento/si batte per spostare l’attenzione su un tema cruciale per la nostra generazione (Ad esempio le ONG oppure l3 attivist3 per il clima) e non di chi quotidianamente sfrutta i territori e le persone che li

compongono. Per noi c’è un filo conduttore enorme tra queste due tematiche, ossia il modello di sviluppo economico alla base. Lo sfruttamento dei territori, l’abbandono e il lasciare sulla propria scia solo ed esclusivamente devastazione, precariato e, come purtroppo successo a Cutro e in vari posti di lavoro, la morte.

Continueremo a lottare, a portare tanti fine settimana e tanti venerdì di lotta. Il cambiamento non si ferma, lo status quo sì”.

Friday for Future Civitavecchia