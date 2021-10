Riapre presso FdI lo Sportello SOS condominio

CIVITAVECCHIA – Martedì 26 ottobre riaprirà presso il circolo cittadino di Fratelli d’Italia lo Sportello SOS condominio.

“Si tratta di uno sportello completamente gratuito ed aperto a tutti – dichiara il presidente del circolo territoriale di Civitavecchia di Fratelli d’Italia Paolo Iarlori – uno sportello già attivo in passato, che ha già riscosso notevole successo, perché offre assistenza gratuita e qualificata per quanti abbiano problematiche con il proprio condominio. Dunque si tratta di un servizio certamente utile per molti nostri concittadini”. “L’iniziativa ha già riscosso molto apprezzamento ed è partita un paio di anni fa, grazie alla disponibilità ed all’impegno di Pietro Di Pietrantonio, decano degli amministratori di condominio e persona di grande competenza ed esperienza nel settore. Sarà anche quest’anno Pietro Di Pietrantonio ad offrire questa attività di sportello, che sarà a disposizione presso la sede del circolo Giorgio Almirante tutti i martedì, dalle 18,00 alle 19,00” conclude Paolo Iarlori.

Con l’occasione FdI ricorda a tutti i cittadini che la sede del circolo è aperta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17,00 alle 19,00. Oltre allo sportello per le problematiche condominiali con Pietro Di Pietrantonio, rè sempre attivo, tutti i mercoledì dalle 17,30 alle 18,30, lo Sportello Sociale con Alessandra Riccetti, che ogni settimana offre supporto ed assistenza a tanti cittadini e famiglie in difficoltà.

“La sede del Circolo “Giorgio Almirante” – conclude Iarlori – continua ad essere sempre aperta ed a disposizione di iscritti, simpatizzanti e cittadini interessati ai servizi, che sono offerti sempre in forma completamente gratuita ed accessibile a tutti, perché la politica deve essere servizio per la nostra comunità ed in questo Fratelli d’Italia è da sempre in prima linea, grazie all’impegno costante dei propri infaticabili militanti”.