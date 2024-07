Replica di Tidei su bilancio e dissesto a Coalizione Futuro

SANTA MARINELLA – “Siamo costretti, nuovamente, ad intervenire sulle tematiche sollevate dall’articolo della Coalizione Futuro comparso sui mezzi di stampa in data odierna – ha dichiarato il Sindaco Pietro Tidei – in cui la compagine politica nuovamente interviene sollevando dubbi circa la necessità della dichiarazione di dissesto, anche dopo la chiusura dei lavori da parte della OSL.

Coalizione Futuro nel suo articolo instilla ancora il dubbio circa la “necessità” di dichiarare il dissesto visto il saldo positivo emerso dal rendiconto della OSL, non sapendo che quel dato “positivo” si basa, oltre che sui mutui contratti dalla OSL, su crediti dell’Ente per imposte e tasse ante 2017, ad oggi ancora non pagati nonostante le attività di recupero su tali anni si siano esaurite. Prendere tale risultato come “positivo” da la misura della competenza di chi scrive tali articoli.

Quanto alla seconda, sibillina, domanda su come tali risultanze impattino sul bilancio corrente dell’Ente ricordiamo alla Coalizione che nel consiglio comunale del 05.07.2024 con l’approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio l’Ente ha provveduto ad iscrivere in bilancio le somme trasferite dalla OSL alla chiusura delle operazioni nello specifico € 1.997.743,22 – destinato a coprire il 50% dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la proposta transattiva della commissione, oltre ad € 1.959.161,31 – come risorse finanziarie liquide dopo il pagamento dei debiti. Le prime somme sono vincolate e possono essere usate solo per il pagamento dei debiti non transatti dalla OSL, questa quota ovviamente non è sufficiente al pagamento dell’intero ammontare dei debiti ma copre, secondo norma, solo il 50% di tale valore. La restante parte, oltre agli interessi di mora per i ritardati pagamenti, verrà grazie agli accantonamenti che questa amministrazione ha posto in essere con i rendiconti 2021, 2022 e 2023 pari € 2.316.672,38 e con i quali si potrà chiudere definitivamente la dolorosa partentesi del dissesto. Quanto alle seconde sono, ad oggi, insufficienti alla estinzione dei mutui chiesti dalla OSL e che l’Ente sta già pagando.

Quando Coalizione Futuro dice che i proventi dovuti agli aumenti delle imposte e delle tasse che i cittadini hanno sostenuto mostra tutta la propria miopia e mancanza di preparazione. Gli accantonamenti derivano dalle risultanze dei rendiconti e senza tali maggiori incassi non si sarebbero potuti manifestare tali accantonamenti.

La gestione dell’Amministrazione dal 2018 è stata incardinata sul dare al Comune di Santa Marinella la stabilità che merita, con l’obiettivo di evitare al termine della gestione commissariale nuovi disavanzi.

Coalizione Futuro parlando di una Comune che esce dal dissesto senza debiti affronta con superficialità, un argomento complesso facendo pura demagogia, un lusso che solo chi sta all’opposizione può permettersi.

L’amministrazione che rappresento – ha concluso il Sindaco – continuerà a lavorare con la serietà e dedizione, continuando a pagare i debiti lasciati in eredità da chi ci ha preceduto”