Regionali, Pascucci: “Nel lavoro ancora troppe disparità tra uomo e donna”

CERVETERI – “Una mattinata proficua durante la quale si è parlato di lavoro, di diritti, di equità. Ho infatti incontrato “Terziario Donna Confcommercio Roma”, un dialogo importante, durante il quale abbiamo parlato di lavoro, di responsabilità sociale delle aziende e certificazione di genere, del lavoro femminile, di diritti e di parità nel mondo del lavoro e della società tra uomo e donna, misure innovative per combattere la violenza di genere. Come sempre, così come avvenuto da Sindaco di Cerveteri, mi farò promotore delle loro battaglie con forza e determinazione in ogni sede”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, attuale candidato al Consiglio Regionale del Lazio nella lista “Verdi e Sinistra” per Alessio D’Amato Presidente.

“Nel mondo del lavoro, ed in particolar modo nel settore privato, ancora oggi ci sono troppe disparità tra uomini e donne – ha dichiarato Alessio Pascucci, candidato al Consiglio Regionale del Lazio – inammissibile se consideriamo che in tantissimi luoghi istituzionali le figure apicali sono ricoperte proprio da Donne. Ho letto con attenzione i loro punti programmatici, che chiaramente condivido pienamente. Me ne farò promotore, portando all’interno del Consiglio Regionale del Lazio le loro istanze, per una società e per un mondo del lavoro più equo per tutti”.