Refezione scolastica: “Rientro alla normalità”

CIVITAVECCHIA – L’Assessore alla Istruzione, Monica Picca, interviene sul servizio di refezione scolastica, che è stato al centro delle cronache nei giorni scorsi, per fornire rassicurazioni alle famiglie degli utenti della mensa e per chiarire che, grazie al pronto intervento dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla collaborazione con l’Assessorato ai lavori pubblici, a breve si concluderà l’intervento sulla rete di adduzione idrica del centro cottura di via Terme di Traiano. Inoltre la ditta Dussmann, concessionaria del servizio, ha manifestato la più ampia disponibilità a riorganizzare il servizio, adottando misure alternative di produzione e confezionamento dei pasti, che transiteranno presso i refettori degli Istituti comprensivi, per le successive operazioni di smistamento e per il trasporto presso i vari plessi tramite appositi contenitori isotermici, oltre che nelle cucine degli asili nido comunali.

“Un doveroso particolare ringraziamento – conclude Monica Picca – va ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi, che, impegnati sul fronte ed a contatto diretto con l’utenza, hanno mostrato ampia disponibilità a supportare l’Amministrazione comunale intenta a gestire criticità emerse a seguito di eventi e circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili. Inoltre un supporto decisivo è pervenuto anche dai referenti del comitato mensa che si ringraziano altrettanto . L’assessorato rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore segnalazione A far data da lunedì 23 maggio p.v. , quindi, e fino alla risoluzione della problematica tecnica, sarà garantita la corretta fornitura dei pasti agli utenti”.