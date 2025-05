Referendum 8 e 9 giugno: “Il coraggio di dire SÌ – 5 scelte per cambiare l’Italia”

CIVITAVECCHIA – I Giovani Democratici di Civitavecchia, insieme al Partito Democratico, promuovono un momento di confronto e partecipazione in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno. L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle ore 17.30, presso l’Aula della Compagnia Portuale di Civitavecchia, con l’iniziativa:

“Il coraggio di dire SÌ – 5 scelte per cambiare l’Italia”.

L’incontro sarà l’occasione per discutere con cittadine e cittadini dell’importanza di queste consultazioni popolari, che toccano temi centrali per il futuro del Paese: lavoro, diritti e partecipazione.

Con i 5 SÌ, vogliamo rilanciare un’idea di Italia più giusta e moderna:

per rafforzare la posizione del lavoratore nei confronti del potere padronale,

per proteggere lavoratori e lavoratrici dalle morti sul lavoro,

per difendere i diritti dei numerosi “figli d’italia” che non vengono riconosciuti come tali,

per rendere lo Stato più efficiente e tanto altro.

Interverranno:

Andrea Casu, deputato PD

Alberto Civica, Segretario UIL Lazio

Marco Piendibene, Sindaco di Civitavecchia

Enrico luciani, Segretario PD Civitavecchia

Alessandro Borgioni, Responsabile Porti e Marittimi FILT CGIL Roma e Lazio

Alessandro De Paolis, Segretario GD Civitavecchia

Giosuè De Felici, Responsabile della comunicazione GD Civitavecchia

Parteciperà anche Emiliano Minnucci della direzione regionale del PD e seguiranno i saluti del presidente della Compagnia Portuale, nonché assessore ai lavori pubblici Patrizio Scilipoti.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di approfondimento democratico, perché è il momento di avere il coraggio di cambiare, insieme.

Tutti al voto!