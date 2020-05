Raccolta differenziata stradale, opposizione scatenata contro la Giunta Tedesco

CIVITAVECCHIA – Opposizione scatenata contro l’Amministrazione Tedesco dopo la delibera di Giunta che prevede, a partire dal prossimo luglio, l’introduzione della raccolta differenziata stradale dei rifiuti nella zona 2 della città. Numerosi, e tutti duramente critici nei confronti del provvedimento varato da Palazzo del Pincio, gli interventi giunti in redazione da parte di praticamente tutte le forze politiche di minoranza, qui di seguito riportati.

ONDA POPOLARE

“Onda Popolare esprime forte preoccupazione per la guerra a fuoco incrociato che si sta combattendo nelle ultime ore tra le forza politiche di maggioranza e contemporaneamente tra l’Amministrazione comunale ed il management di CSP.

Un tutti contro tutti dai contorni poco chiari che come unico effetto ha sortito, oltre a deliranti sfoghi a mezzo stampa, una delibera di Giunta che attraverso specifici atti di indirizzo, impegna CSP ad interrompere, entro luglio, la raccolta differenziata porta a porta in metà della città, trasformandola in raccolta stradale con il ritorno dei cassonetti.

Un colpo di spugna che in un attimo riporterebbe la città indietro di anni, cancellando e vanificando in modo arbitrario e miope anni di finanziamenti pubblici erogati dalla ex-Provincia di Roma e dalla Regione Lazio e tutti i sacrifici e l’impegno dei cittadini nell’attuare le attuali modalità di conferimento dei rifiuti e nel sopportare una TARI che è una delle più onerose d’Italia.

Un percorso anacronistico, pericoloso, che va contro tutte le politiche ambientali e che invece di essere teso al miglioramento del servizio della raccolta differenziata, attua un revisionismo che ne mina seriamente l’efficacia, mettendone in dubbio l’attuazione e la sopravvivenza futura.

Il fatto che il Comune poi, come socio unico di CSP, all’interno degli atti di indirizzo (che sono perfettamente leciti e previsti dalle vigenti normative, ma ricordiamolo, sempre unilaterali non essendoci stato un auspicabile confronto democratico in Consiglio Comunale) si permetta, entrando a gamba tesa, di dare indicazioni tecniche sulla gestione, cioè di richiedere la soppressione del porta a porta, dando anche un ultimatum sui tempi di applicazione, è un atto di ingerenza grave ed incomprensibile nei confronti degli amministratori di CSP.

Talmente tanto incomprensibile che sebbene votato da tutta la Giunta, sono giorni che sui giornali e negli uffici del Pincio volano gli stracci tra le forza politiche di maggioranza e fanno capolino accuse reciproche di immobilismo o peggio ancora di ‘iperattivismo’ per portare CSP verso la privatizzazione.

Da una parte, il vice Sindaco Grasso che con la sua delega alle partecipate, minaccia dimissioni se CSP non da corso ad un piano di risanamento credibile ed immediato, dall’altra la Lista Tedesco che ricordiamolo ha tra le sue fila l’Assessore all’ambiente Magliani (si, quel Magliani lì, quello delle non prescrizioni nella VIA di Enel, della pescicoltura alla Frasca, dell’inumazione dei feti..) che con il conforto di Forza Italia tramite il proprio coordinatore e assessore D’Ottavio, attacca a testa bassa il Vice Sindaco e definisce CSP ‘la fotocopia di HCS (in liquidazione).’, mentre il Sindaco Tedesco è silente e fa spallucce.

La cosa più grave però, sono le dichiarazioni del Presidente di CSP Carbone, in una lunga nota stampa, dichiara: ‘certi refrain introdotti da esponenti politici appartenenti anche all’attuale maggioranza, mal-celino possibili interessi di chi vorrebbe che CSP fallisca al fine di consegnare le sorti dei servizi pubblici in mani private.

Chiarisca immediatamente ai cittadini Carbone, chi vuole privatizzare CSP. Chiariscano i partiti che compongono l’attuale maggioranza, da che parte stanno, se vogliono affossare e svendere ai privati i servizi essenziali dell’igiene e del decoro urbano, della raccolta rifiuti, delle farmacie comunali, dei servizi cimiteriali, del TPL, o se intendono far si che i cittadini fruiscano di servizi pubblici a costi equi e degni di questo nome. Chiarisca il Sindaco ormai nascosto in un silenzio assordante e imbarazzante.

Lo diciamo chiaramente e fin da subito, Onda Popolare non permetterà a nessuno di privatizzare sottobanco ed impunemente i servizi pubblici gestiti da CSP, non permetterà che giochi di palazzo e cambiali elettorali consegnino al tritacarne delle privatizzazioni il destino dei lavoratori e delle loro famiglie e condannino i cittadini ad avere dei servizi carenti o inesistenti a costi esorbitanti.”

EUROPA VERDE

“Complice l’emergenza COVID siamo rimasti in silenzio a lungo osservando con preoccupazione alcuni segnali deboli che ora stanno esplodendo fragorosamente. Ci riferiamo ovviamente alla dibattuta contesa sul piano di risanamento di CSP che non solo ha scoperchiato un vaso di pandora, l’ennesimo semmai ce ne fosse bisogno, di una maggioranza fuori controllo, e che culmina con una delibera di giunta che pretende la revoca del porta a porta in zona 2 e il ritorno al cassonetto entro luglio. È quasi un anno che denunciamo a più riprese questa intenzione da parte della maggioranza e siamo stati puntualmente smentiti. Oggi possiamo affermare di essere sempre stati nella ragione, purtroppo qualcuno ha tolto la maschera. Ma non è solo la preoccupante retromarcia con un provvedimento che riteniamo insensato e sconsiderato, di cui non vi è alcuna quantificazione economica sul costo/beneficio, sui gravano possibili ricorsi di Area Metropolitana, sicuramente maggiori oneri per mancati finanziamenti e che farà tornare la città ad un ‘monnezzaio’ stradale, sono altresì le dinamiche che devono destare grande preoccupazione e attenzione in tutti i cittadini.

Il Presidente di CPS avv. Antonio Carbone, che ha giustamente espresso la volontà di mantenere il servizio pubblico, risanandolo, al fine di portare il giusto valore alla comunità, viene ormai attaccato da tutta la maggioranza che lo ha espresso e dovrebbe sostenerlo. Un brutto fuoco di fila, dopo soli due mesi dalla nomina del CDA, zoppo, ricordiamolo, perché carente di un elemento. Lo stesso sindacato UGL, di cui alcune espressioni sono proprio nella lista in cui l’Avvocato si era candidato, non ha risparmiato critiche feroci sulla competenza dello stesso, sulla persona, mentre al contrario, i sindacati confederati si sono dichiarati dalla sua parte nella difesa della posizione della società e dei lavoratori, posizione che ci sentiamo di condividere.

In questa bolgia infernale, non capiamo come, una giunta comunale, possa buttare li, senza aver presentato e discusso un piano strategico, senza dati certi e consultabili sul bilancio delle aziende di servizi non solo la revoca del porta a porta in zona 2, che se attuato, sarà un colpo mortale all’ecologia cittadina, al proseguimento di un percorso virtuoso di economia circolare e allo stesso bilancio di CSP. A questo aggiungiamo il segnale, ancora non ufficiale ma il rumore è forte, che si voglia chiudere le farmacie comunali del centro: anche qui, quale scienziato riuscirebbe a far fallire delle farmacie nel pieno centro cittadino e soprattutto pensare di chiuderle ora togliendo un servizio pubblico sanitario in piena emergenza epidemiologica!

È evidente che, in preda a non più celate divisioni continue, dopo un solo anno, questa amministrazione stia fallendo su tutti i fronti. Quello che più preoccupa ora è che sia anche preda di iniziative individuali, senza un controllo, senza un obiettivo, con logiche non trasparenti nei confronti della cittadinanza, adesso che anche a causa dell’emergenza Covid la situazione sia per tutti molto delicata.

Come Europa Verde ci opponiamo fermante a questi propositi ingiusti e dannosi sperando che il Presidente di CSP possa mantenere una linea di indipendenza volta al solo interesse della comunità, tutelando e valorizzando farmacie e raccolta porta a porta che riteniamo assett e servizi strategici per una comunità moderna e sostenibile e che il Sindaco riprenda in mano la situazione, evitando di cadere nei trabocchetti dei suoi stessi ‘consiglieri’”.

ASSOCIAZIONE CITTA’ FUTURA

“La delibera approvata l’altro ieri sera dall’amministrazione di destra della nostra città prevede la Ristrutturazione di Civitavecchia Servizi Pubblici srl.

Con questo provvedimento, si dà mandato al Sindaco, Ernesto Tedesco, di sollecitare il cda a produrre un piano ‘di ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’arco dei prossimi due esercizi’.

L’effetto più eclatante della delibera prevede la cancellazione della raccolta differenziata nella zona2 con il ripristino del conferimento presso i cassonetti posizionati in strada.

In questi mesi, seppure con qualche soffio ha iniziale, la raccolta porta a porta aveva portato a risultati importanti sia sul piano del decoro e della igiene urbana, sia da quello prettamente ambientale legato al riciclo e al riuso.

Inutile sottolineare come anche per Città Futura questo significa un colossale passo indietro.

Rischiamo di ripiombare nelle strade sporche e nei cassonetti stracolmi, probabilmente anche non controllati. Ma significa anche aprire le porte ad emergenze create ad hoc, per proporre poi soluzioni ad alto impatto ambientale, come gli inceneritori.

Le altre misure proposte per la riduzione dei costi sono l’esternalizzazione dei servizi cimiteriali e del verde urbano.

Le categorie dei lavoratori e delle lavoratici fino ad ora impiegati in questi servizi hanno peregrinato nelle pieghe del lavoro precario, poi nelle ore sempre centellinate, senza mai arrivare ad uno stipendio dignitoso.

Un altro capitolo di questo possibile piano di ristrutturazione riguarda le farmacie comunali e la possibile privatizzazioni di un paio di esse.

Una cosa, forse, era possibile imparare da questa emergenza globale: l’importanza delle strutture sanitarie pubbliche, dei tagli e dei servizi che sono stati privatizzati ed hanno mostrato tutta l’insufficienza di quelle pubbliche.

Per questo, Città Futura, chiede il ritiro immediato della delibera e l’apertura di un confronto con le parti sociali e la città ritenendo che il mantenimento del carattere pubblico dei servizi e la piena e totale salvaguardia occupazionale siano i cardini entro i quali muoversi per redigere il nuovo piano di ristrutturazione”.

ATTIVISTI MOVIMENTO CINQUE STELLE

“Con la deliberazione numero 47 del 30.4.2020 la Giunta ha stabilito che dal mese di luglio verrà revocato il porta a porta in tutta la zona 2 (che parte dalla mediana e comprende tutte le periferie cittadine) e verrà sostituita con la raccolta differenziata su sede stradale.

In buona sostanza, in tutta la zona 2 torneremo a vedere lo scempio dei cassonetti che con molta probabilità torneranno a tracimare rifiuti indifferenziati aumentando il costo del conferimento in discarica e diminuendo così gli introiti della vendita dei rifiuti differenziati (la plastica a Civitavecchia grazie al porta a porta viene venduta a prezzo maggiorato grazie al fatto che viene considerata di alta qualità).

Non ci venissero a raccontare barzellette: nella nostra città, così come nella maggior parte delle zone d’Italia la raccolta differenziata stradale non funzionerà e sarà come tornare ai bidoni indifferenziati ma di colore diverso: infatti chi ci garantisce che i cittadini, proprio ora che si stavano abituando al porta a porta, non torneranno a conferire alla rinfusa creando delle discariche di quartiere? Chi impedirà agli abitanti della zona 1 e dei paesi limitrofi di venire a conferire nelle nostre periferie?

Vorremmo ricordare che a Civitavecchia in pochi mesi i cittadini hanno portato la raccolta pap al 75%, e con l’incentivo in programma della passata amministrazione della “tariffa puntuale” (cioè pagando solo la quantità di rifiuti indifferenziati al costo di ben 170 € a tonnellata)) la percentuale si sarebbe potuta innalzare fino anche all’ 85%.

Nelle città in cui troviamo la raccolta differenziata su sede stradale (quella che vorrebbero applicare nella zona 2) i dati sono ben più modesti e la percentuale di differenziazione dei rifiuti si abbassa attorno al 55% nella maggior parte dei casi e si spinge al 65% nelle città più diligenti.

E’ folle l’idea dei nostri amministratori di tornare anni luce indietro e noi come cittadini ci stiamo organizzando per impedire in tutti i modi che questo scempio diventi realtà. Il Sindaco e la sua Giunta, se non fanno un passo indietro, è meglio che si dimettano subito per il bene di tutti”.

POTERE AL POPOLO

“L’amministrazione Tedesco continua con i suoi atti di vandalismo amministrativo.

Dal suo insediamento la maggioranza non fa altro che litigare sulle sorti di CSP con accuse reciproche e minacce di sfiducia al sindaco. Il finale di questa ridicola sceneggiata è stato scritto la notte del 30 aprile, a spese dei cittadini, quando si è deciso di ‘esternalizzare’ servizi pubblici fondamentali e di interrompere nella zona 2 la raccolta dei rifiuti porta a porta.

Il taglio del ritiro domenicale, praticamente il primo atto amministrativo della giunta, era solo l’anticipo del vero obiettivo: il ritorno dei cassonetti nelle strade di Civitavecchia.

I servizi messi in vendita sono quelli delle farmacie comunali, dei servizi cimiteriali, del verde pubblico e della segnaletica stradale.

Una scelta politica gravissima di cui la giunta tutta, e in particolar modo il Sindaco, dovrà rispondere.

Perché decidere che sia un privato a guadagnare su un servizio remunerativo come quello delle farmacie?

Come può un privato, guidato esclusivamente dalla volontà di ottenere più profitto possibile, svolgere meglio del pubblico dei servizi essenziali?

Perchè privatizzare proprio ora che la sospensione del pareggio di bilancio porterà ingenti finanziamenti a sostegno degli enti locali?

Una fretta che può essere giustificata solo con l’esistenza di pressioni da parte di chi vuol mettere le mani sui soldi degli utenti finali, i civitavecchiesi!

Questa indegna spartizione del patrimonio cittadino deve essere interrotta!

È sconfortante che in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo, alla guida della città ci sia un’amministrazione che gestisce il patrimonio comune con tanta leggerezza. Avevamo capito fin dalla campagna elettorale, ricca di slogan e false promesse, che l’unico scopo perseguito da quella coalizione era di occupare le poltrone su cui siedono. Se l’unico modo per tenere viva questa maggioranza è la svendita della città, possono benissimo andarsene a casa.

Il bene comune di Civitavecchia vale molto di più di chi oggi la rappresenta con così poca serietà!”.

DEVID PORRELLO – CONSIGLIERE REGIONALE M5S

“La delibera approvata dalla giunta di centrodestra di Civitavecchia, in cui si prospetta il ritorno alla raccolta stradale a partire da luglio, rappresenta un notevole passo indietro per la città.

La volontà di abbandonare il modello porta a porta, che in poco più di un anno ha portato ottimi risultati, è l’ennesima sconfitta di un’amministrazione che evidentemente non è in grado di programmare adeguatamente la gestione dei servizi pubblici della città. Il ritorno dei cassonetti in strada inciderà inevitabilmente sull’efficienza della raccolta differenziata, facendo aumentare la quantità di rifiuto indifferenziato e, di conseguenza, il ricorso a quel modello di gestione del rifiuto che tanto fanno finta di combattere, come ad esempio lo smaltimento in discarica, la costruzione nel nostro comprensorio di impianti di trattamento dell’indifferenziato o, peggio ancora, l’utilizzo dell’inceneritore. Tedesco&co rivedano immediatamente questa scelta o si dimettano, la nostra città non merita di ritornare a modelli di gestione rifiuti inefficienti e poco sostenibili che vanno a discapito dell’ambiente e della salute dei cittadini”.

COMITATO SALUTE OPPORTUNITA’ LAVORO ECOLOGIA

“Si torna indietro, rispunteranno i cassonetti stradali, la città sarà più sporca e verrà interrotto il percorso virtuoso della chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti. Oggi che abbiamo raggiunto l’obiettivo del 75% di rifiuto differenziato, un risultato importante ottenuto grazie al contributo dei cittadini e al sistema di raccolta porta a porta, l’unico che consente di ottenere i più alti livelli di differenziazione dei rifiuti ai fini del recupero del materiale, l’Amministrazione vuole fare marcia indietro.

Ma la giustificazione accampata nella delibera di giunta, quella dei tagli ai costi per risanare i conti della CSP, non regge. La raccolta differenziata è finanziata con la Tari e il contributo di 2 milioni di euro finalizzato proprio per i piani attuativi del porta a porta.

Vediamo invece le ulteriori conseguenze negative della delibera: tagli ai posti di lavoro nei servizi utili per l’ambiente, non solo dei lavoratori impiegati da CSP, ma anche dell’indotto, come ad es. il personale che provvede ai contenitori carrellati dei condomini, proprio in un momento in cui l’ente locale dovrebbe sostenere direttamente l’occupazione.

Sono note inoltre le intenzioni che prevalgono nella maggioranza di esternalizzare e privatizzare interi settori aziendali.

La delibera è inaccettabile. Vogliamo che sia ritirata, chiediamo perciò al Sindaco di ritornare sulla decisione e di continuare il percorso iniziato con il porta a porta fino alla applicazione della tariffa puntuale, affinché non ci sia più necessità di conferire ancora rifiuti in discarica o di bruciarli negli inceneritori.

Ne guadagneranno l’ambiente, la salute, il decoro urbano e anche i nostri conti”.