Raccolta differenziata porta a porta, Gruppo M5S: “Finalmente anche l’attuale maggioranza si rende conto che è il sistema più conveniente”

“Ringraziamo il presidente di CSP Fabrizio Lungarini per aver sposato a pieno la nostra linea per quanto riguarda la raccolta differenziata. Dopo oltre due anni di falsi proclami, ostracismo e delibere di giunta per cambiare il servizio da porta a porta ai “cassonetti intelligenti”, finalmente anche illustri esponenti della maggioranza che amministrano attualmente il Comune di Civitavecchia si rendono conto che la raccolta differenziata porta a porta conviene.

Non che ci fosse bisogno di grandi scienziati per accorgersene: ci sono abbondanti studi in materia che dimostrano come il porta a porta dia risultati migliori rispetto agli altri sistemi di raccolta.

Lungarini si è accorto che con una differenziata fatta bene, la TARI per i cittadini potrebbe abbassarsi ulteriormente. Bene. Non dice che la TARI si è già abbassata perchè se nel recente passato hanno potuto fare sconti ad alcune categorie, è stato solo grazie ai risparmi del porta a porta.

Lungarini dice che il vero costo del sistema, cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, è il rifiuto indifferenziato e che la PaP ne ha drasticamente ridotto le quantità. Bene. Noi ci permettiamo di sottolineare anche i grossi vantaggi ambientali che ciò comporta, oltre che economici.

Finalmente comprendiamo che anche l’attuale maggioranza vuole proseguire sulla strada da noi tracciata implementando il servizio e migliorando ciò che c’è da migliorare. Finalmente.

Certo rimangono osservazioni a cui Lungarini ha preferito non rispondere, su tutte il non corretto uso degli interinali che dovrebbero essere sostituiti da regolare personale assunto da regolare bando pubblico ma registriamo con piacere il cambio di approccio al tema.

Ringraziamo quindi il presidente di CSP per l’onestà intellettuale dimostrata in questa occasione e ci rendiamo disponibili ad un confronto per migliorare ulteriormente la situazione della raccolta differenziata PaP auspicando quanto prima un completamento del servizio con l’introduzione della raccolta puntuale che premierà ulteriormente gli sforzi dei cittadini virtuosi”.

Gruppo consiliare M5S