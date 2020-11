Rabbia e incredulità: “Civitavecchia non è la fogna d’Italia”

CIVITAVECCHIA – Rabbia e incredulità. Queste le reazioni più diffuse dopo la doppia notizia di ieri sul progetto di biometano per lo smaltimento dei rifiuti in località Monna Felicita e su quello a turbogas di Tirreno Power per riconvertire la centrale di Torre Valdaliga Sud. Due colpi che sembrano mortiferi per la salute e l’ambiente di Civitavecchia. E la protesta non tarda ad arrivare, come il comunicato congiunto firmato da numerose forse ambientaliste e alcuni medici. Di seguito il testo integrale.

“Turbogas, biometano, ciclo aperto, ciclo combinato. Non passa giorno che Civitavecchia non faccia i conti con progetti, più o meno avveniristici, legati alla combustione di qualcosa. Il continuo susseguirsi di questi annunci, tra l’altro, costringe ormai da mesi i comitati e le associazioni di Civitavecchia a scrivere decine di comunicati, osservazioni, note stampa, ad organizzare assemblee pubbliche, convegni, sit in, cortei, a stare costantemente in guardia contro l’idea che su questo territorio si possa continuare ad inquinare, devastare, brutalizzare impunemente e senza il minimo ritegno.

Di fronte ai progetti presentati in queste ore da Tirreno Power e Ambyenta Lazio potremmo tornare ad argomentare la nostra opposizione sul piano scientifico, socio-economico e perfino culturale. La verità però è che siamo stufi di urlare contro muri di gomma che conoscono solo la legge degli affari e del profitto. Di fronte a queste provocazioni (definirli progetti sarebbe effettivamente un insulto all’intelligenza di chi legge), è arrivato il momento di cominciare ad alzare la voce per ribadire, una volta per tutte, un concetto

molto semplice: Civitavecchia non è la fogna d’Italia!”.

