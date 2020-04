Questione di opportunità e credibilità

La replica giunta quest’oggi dalla Asl Roma 4 sugli investimenti dell’azienda nel campo della comunicazione lascia alquanto perplessi. Perché sfugge se la mancanza di argomentazioni alle questioni da noi sollevate derivi da una incapacità di comprendere i temi posti oppure dalla volontà di non affrontarli per un comprensibile imbarazzo.

Nel dubbio, comunque, entro volentieri nel merito della replica, pur non essendo firmata e non sapendo esattamente a chi dovermi rivolgere.

La Asl rivendica sostanzialmente il diritto e l’importanza di investire risorse del suo bilancio sulla comunicazione, per poter garantire ai cittadini informazioni corrette, utili e puntuali. Qualcuno ha mai contestato l’utilità e la necessità di questo investimento? Certo non la nostra testata.

Sottolinea inoltre come le risorse destinate alla comunicazione e alla formazione siano state investite su varie e differenti testate giornalistiche, senza privilegiarne alcuna. Qualcuno ha per caso affermato il contrario? Certo non la nostra testata.

Rileva ancora come le risorse investite nella comunicazione e nella formazione siano comunque decisamente esigue rispetto all’ammontare del proprio bilancio. Qualcuno ha mai sostenuto l’opposto? Certo non la nostra testata.

Ribadisce infine come entità e destinatari delle somme investite siano ben rendicontati e presenti sul proprio sito istituzionale, a disposizione di ogni cittadino. Qualcuno ha mai insinuato che non sia così? Di certo non la nostra testata.

E allora, viene da chiedersi, che senso ha la velenosa replica della Asl se finalizzata ad esternare solo delle ovvietà? Difficile capirlo.

Resta tuttavia senza risposta la vera questione sollevata dal nostro giornale, vale a dire l’opportunità che a difendere l’operato della Asl in questa emergenza da coronavirus, attraverso una lettera aperta dei primari del San Paolo ricevuta in esclusiva e solo successivamente divulgata anche agli altri organi di informazione, sia stata la testata di una Srl che dalla Asl ha ottenuto in un anno contributi destinati alla comunicazione pari a 16.800 euro; una lettera riportata attraverso un articolo in cui non viene posta alcuna domanda o critica alla Asl, e firmato dal suo Direttore responsabile; persona che al tempo stesso è anche il rappresentante legale di una impresa che, in data 14 aprile 2020, ovvero pochi giorno dopo l’articolo in questione, con una nuova delibera della Asl Roma 4 ottiene altri 8.696 euro di spazi pubblicitari destinati alla comunicazione.

E’ dunque opportuno che l’operato della Asl venga non semplicemente divulgato, come da sempre provvede a fare anche la nostra testata, ma difeso e celebrato da chi ottiene al tempo stesso finanziamenti dalla stessa azienda? Ma soprattutto: è giornalisticamente credibile? Ed è attendibile nel momento in cui non solo difende l’operato di quella stessa Asl che gli elargisce contributi ma addirittura accusa e censura chi le ha osato porre dei quesiti? Riesce difficile crederlo. E la questione, su cui la nota della Asl clamorosamente glissa e sorvola, è tutta qui.

L’ultima considerazione è per la chiosa un po’ presuntuosa della Asl, laddove si dice sicura che i suoi utenti siano ben felici di ricevere da lei tutte le informazioni necessarie per poter salvaguardare il proprio stato di salute. Riflessione sacrosanta, se non ovvia, ma con un dettaglio non trascurabile che evidentemente sfugge dalle parti di via Terme di Traiano: se in queste settimane abbiamo incalzato l’azienda sanitaria con domande e richieste di chiarimenti, peraltro con toni sempre rispettosi e mai sopra le righe, è proprio perché decine di cittadini e soprattutto di operatori sanitari della stessa Asl si sono rivolti a noi per esprimere preoccupazione e denunciare anomalie e problemi. Segno che, evidentemente, i chiarimenti forniti dalla Asl non stati affatto completi e soddisfacenti. E dovere di un giornale libero è a nostro avviso dare voce ai cittadini e farlo notare, anche se qualcuno sembra pensare il contrario.

Marco Galice – Direttore responsabile Centumcellae News