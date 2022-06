Pubblico proclama per accertare gli usi civici di Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci

CIVITAVECCHIA – Piena soddisfazione dell’Amministrazione comunale e del delegato agli Usi civici Pasquale Marino, «sulla decisione del Commissario di accettare la richiesta di comunicare le notifiche sui procedimenti in corso a mezzo di “Pubblico proclama”, cosicché tutti gli interessati vengano raggiunti. In questo modo il tempo dei processi si accorcia di molto per arrivare finalmente alla decisione conclusiva. Auspichiamo» conclude Marino, «che entro breve tempo tutto il territorio di Civitavecchia venga dichiarato libero da usi civici». Dopo vari anni, finalmente, si arriverà a chiudere una questione che interessa centinaia di civitavecchiesi.

Ecco il testo del “Pubblico proclama”: «Si avvisa la cittadinanza del Comune di Civitavecchia che sono pendenti dinanzi al Commissariato per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana i seguenti procedimenti recanti rg. RG 23/2019, 13/2021 e 19/2021 di opposizione alla verifica demaniale svolta dal perito agr. dott. Giuseppe Monaci e alla Determinazione dirigenziale della Regione Lazio n. G01938 del 21 febbraio 2019, avente ad oggetto: “Usi civici – Università agraria di Civitavecchia (RM) – art. 15 del R.D. n. 332/1928 – Disposizione di deposito e pubblicazione della perizia inerente l’individuazione dei terreni interessati da usi civici di cui alla sentenza Commissario Usi Civici di Roma, n. 19/1990 dei comprensori Tenuta Ferrara, Mortelle e XIII Quartucci”. Le aree interessate dai tre procedimenti sono ricomprese all’interno del territorio del Comune di Civitavecchia e incluse catastalmente nel Foglio 17. Scopo dei tre procedimenti è quello di accertare la “qualitas soli” delle aree in questione, vale a dire se dette aree abbiano o meno natura demaniale e se siano gravate o meno da usi civici. Pertanto, stante la necessità d’integrare il contraddittorio e previa autorizzazione del Commissario Usi civici, si procede mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi dell’art. 150 c.p.c., nei confronti dei formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle indicate nei seguenti provvedimenti allegati, adottati dal Commissario per la liquidazione degli usi Civici per le regioni Lazio, Umbria e Toscana, comprese catastalmente nel foglio 17: Procedimento RG 23/2019: udienza 26.09.2022 ore 11.45 (Ordinanza n. 601 del 14/12/2020, Ordinanza n. 2 del 4/01/2021, Ordinanza n. 150 del 3/3/2021); Procedimento RG 13/2021: udienza 28.11.2022 ore 9:30 (Ordinanza n. 225 del 19/03/2021, Ordinanza n. 245 del 31/03/2021); Procedimento RG 19/2021: udienza 4 luglio 2022 ore 11.40 (Decreto n. 346 del 21/04/2021). I cittadini interessati quali formali intestatari e/o eredi degli immobili che insistono sulle particelle, comprese nel foglio 17 del Comune di Civitavecchia, indicate nei suddetti provvedimenti possono costituirsi nei giudizi sopra indicati».

L’avviso è stato pubblicato www.comune.civitavecchia.rm.it. Maggiori informazioni si possono richiedere all’Avvocatura del Comune.