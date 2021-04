Protocollo Adsp e Comune, il Forum PD: “Il modo giusto di pianificare il futuro”

CIVITAVECCHIA – Dal Forum PD, Porto, Servizi e Logistica riceviamo e pubblichiamo:

“Apprendiamo del protocollo firmato tra Adsp e Comune, basato su quattro interventi importanti per la città:

Il consolidamento dell’asse viario e di manutenzione straordinaria della bretella di collegamento Porto-Interporto, il lotto B del progetto esecutivo per i lavori di messa in sicurezza della barriera frangiflutti, la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di rifioritura della barriera soffolta e ripascimento della spiaggia della Marina e la riqualificazione del varco fortezza. Siamo fortemente convinti che questo sia un nuovo inizio per le relazioni tra porto e città; un segnale importante ed indicativo da parte del Presidente Musolino, rispetto ad un percorso sinergico che tutti auspicavano da tempo e che finalmente inizia a concretizzarsi.

Una serie di opere che, se gestite in un’ottica di tecnologie green e innovazione, miglioreranno anche la qualità di vita dei nostri concittadini, oltre a contribuire allo sviluppo del nostro territorio.

E’ ormai del tutto evidente, infatti, che la città senza il porto non possa crescere e viceversa. In tal senso la riapertura del varco Fortezza sarà fondamentale e permetterà alla città di godere della splendida struttura che è il Forte Michelangelo.

Riteniamo che questo sia il modo giusto di pianificare il futuro, un progetto improntato alla collaborazione e allo sviluppo sostenibile, che potrebbe dunque rappresentare una nuova stagione per tutto il Territorio. Per questo il Forum PD metterà in campo ogni azione possibile a sostegno di questo percorso”.

Forum PD, Porto, Servizi e Logistica