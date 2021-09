CIVITAVECCHIA – Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale. Tra le priorità, il rifacimento delle strisce pedonali nelle vicinanze degli istituti scolastici cittadini: quest’oggi sono stati ultimati gli interventi realizzati nei pressi della scuola dell’infanzia e primaria “Santa Sofia” di Via San Giovanni Bosco e, nei prossimi giorni, si proseguirà nelle altre scuole cittadine.

Nel report settimanale figurano anche il rifacimento della segnaletica nel piazzale della stazione ferroviaria, l’installazione dello stallo di sosta nei pressi della farmacia comunale “Calamatta” e la sostituzione di cartelli di divieto d’accesso su intersezione con Via Trieste”; l’ultimazione dei lavori in Via Calisse, Via Bramante e Via Buonarroti per la posa in opera di cartelli di zona rimozione per lo spazzamento meccanizzato e l’installazione di stalli per disabili in Via Tevere.

Interventi attuati anche nell’area della trincea ferroviaria per l’installazione di cartelli di divieti di sosta temporanei per il mercato del mercoledì ed a Largo Donatori del Sangue, nel piazzale dell’Ospedale “San Paolo”, per il ripristino degli stalli di sosta per invalidi ed il riassetto dei posti riservati ai ciclomotori (da ultimare).

Parallelamente le attività hanno riguardato anche una serie di interventi urgenti per prevenire situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Le operazioni continueranno ovviamente anche nei prossimi giorni, al fine di completare quanto programmato, e concorreranno al miglioramento degli standard di sicurezza e di decoro del territorio comunale.

